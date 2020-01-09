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MHP'nin 3 günlük değerlendirme toplantıları Ankara'da başlıyor

10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı Ankara Meyra Otel’de gerçekleştirilecek.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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MHP'nin 3 günlük değerlendirme toplantıları 10 Ocak Cuma günü Ankara Meyra Otel'de başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısında iç ve dış gelişmeler ile MHP'nin TBMM'deki çalışmaları değerlendirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıda partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

MHP'nin değerlendirme toplantılar yarın katılımcıların gelişi ile başlayacak ve Cumartesi günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açacağı oturumla sürecek. Toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Toplantonın iinci gününde akademisyenlerin 'dış politika ve ekonomi' sunumları ile sürecek değerlendirmede ayrıca Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Meclisteki çalışmalar; Emin Haluk Ayhan, ekonomi; Mustafa Kalaycı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uyum yasalarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.  

Toplantıların üçüncü gününde Bahçeli bir kapanış konuşması gerçekleştirecek. MHP Lideri Bahçeli'nin burada ABD-İran gerilimi, Libya, Irak, Suriye gibi dış politika konuları ve iç gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Toplantı Detayları:

11 OCAK 2020 CUMARTESİ

 Saat 11.00    Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı  I. Oturum (Basına Kapalı)

 Saat 14.00    Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı  II. Oturum (Basına Kapalı)


12 OCAK 2020 PAZAR

Saat 11.00    Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı  III. Oturum (Basına Kapalı)

Saat 12.00   Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı Kapanış Oturumu ve Basın Toplantısı
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