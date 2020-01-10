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Osmanlıspor’da keyifli antrenman

Hatayspor’la oynanan hazırlık maçının ardından başkent ekibi bugün tek antrenman yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’nın Belek beldesinde bulunan Kaya Otel’de sürdüren Osmanlıspor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Hatayspor’la oynanan hazırlık maçının ardından başkent ekibi akşam saatlerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.

Saha içerisinde yapılan motivasyon içerikli kısa toplantının ardından mor-sarılılar, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı.

Daha sonra gruplar halinde çabukluğa yönelik oyuna geçen başkent ekibinde bir taraftan keyifli anlar yaşanırken bir taraftan da renkli görüntüler oluştu.

Yarışma havasında geçen çabukluk çalışmasının ardından 3 grup halinde hücum ve savunmaya yönelik pas organizasyonları yapıldı. Günün tek antrenmanı kanatlardan orta ve gol organizasyonlarıyla son buldu.   
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Bugün 09:29 TSİ - Spor

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