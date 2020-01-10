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Sokak hayvanlarına şevkat eli

Soğuk ve kar yağışlı havanın etkisini gösterdiği şu günlerde Sincan Belediyesi, hayvan dostlarımızı unutmadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Soğuk ve kar yağışlı havanın etkisini gösterdiği şu günlerde Sincan Belediyesi, hayvan dostlarımızı unutmadı. Zabıta ekipleri sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaması için bazı noktalara yiyecek bıraktı. Ekiplerin bu örnek davranışı Sincanlıların takdirini topladı.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava, Ankara’da da etkili oldu. Sincan Belediyesinin aldığı tedbirler sayesinde kar yağışı ilçede vatandaşa zorluk yaşatmadı. Karla mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu kapanan yollar açıldı, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıldı. Kaldırımlar temizlendi.

Sincan Belediyesi hayvan dostlarımızı da unutmadı. Kar yağışı sebebiyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşayacağını düşünen zabıta ekipleri çalışmalara başladı. Saraycık, Çimşit, Peçenek ile Yenikent’te belirlenen noktalara ekmek ve mama bırakıldı.

Belediye ekiplerinin bu örnek davranışı Sincanlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ekipler sokak hayvanlarına karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getirerek, sokak hayvanlarına karşı herkesi duyarlı olmaya çağırdı.
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Bugün 09:46 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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