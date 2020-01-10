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Kahramankazan'da Beyaz Baston etkinliği

Kahramankazan Belediyesi’nce “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve davetliler, programın bazı bölümlerini, farkındalık yaratmak amacıyla kendilerine dağıtılan göz bantlarıyla takip etti.

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile görme engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Davetlilerin gözleri kapatıldı

Program kapsamında engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlatabilmek ve farkındalık sağlamak amacıyla davetlilere göz bandı dağıtıldı. Göz bandını takan davetliler program kapsamında düzenlenen etkinliklerin bir kısmını bu şekilde takip etti. Program kapsamında ayrıca, davetlilerin de yer aldığı çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Engelleri birlikte aşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu önemli haftada böylesine anlamlı bir programı gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşadığımız bu hayatı engelli bireylerle birlikte omuzladığımızın unutulmaması gerektiğinin altını çizen Oğuz, programın da bu anlamda farkındalık yaratmak için düzenlendiğini söyledi.

Belediye olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için çok sayıda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Oğuz, “Yürüttüğümüz tüm hizmetlerde ve her noktada engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için hemen harekete geçiyoruz. Kahramankazan’da engelleri hep birlikte aşıyoruz.” dedi.

Görme yetisini kaybetmiş olmasına rağmen, öne çıkan başka özellikleriyle kendisini topluma kabul ettirmiş Cemil Meriç, Aşık Veysel gibi önemli insanların bulunduğunu ifade eden Oğuz, engelsiz yaşam merkezinde engelli bireylerin topluma kazandırılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Engelsiz kafe yakında açılıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’de düzenledikleri programda, ilçelerinde yalnızca engelli bireylerin çalışacağı ve tüm gelirinin yine engelli bireylere verileceği bir Engelsiz Kafe açacaklarının müjdesini verdiğini anımsatan Oğuz, yakın zaman içinde bu kafeyi hizmete açacaklarını kaydetti.
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Bugün 10:12 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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