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Bir yılda 37 bin 919 çağrı cevaplandı

Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlarını kullanan Mamak Belediyesi, Mamak Çözüm Merkezi hattından geçtiğimiz yıl 37 bin 919 çağrı aldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlarını kullanan Mamak Belediyesi, Mamak Çözüm Merkezi hattından geçtiğimiz yıl 37 bin 919 çağrı aldı.

Vatandaşların her türlü soru ve sorununa yanıt veren çözüm merkezi, gelen çağrılardan 37 bin 761’ ini cevapladı.

Mamaklı vatandaşlar için tam bir başvuru kaynağı, haline gelen Mamak Çözüm Merkezi’nden çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat çağrı merkezini arayarak bilgi alınabiliyor.

Kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz

Belediye olarak Mamaklılara daha çabuk ulaşmak için teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her an ulaşabilinecek ve hizmet alınabilinecek bir belediyecilik anlayışı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda da belediye olarak teknoloji yakından takip ediyor ve uygulamalar geliştirerek daha kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz.” dedi.

444 0 149 numaralı Mamak Çözüm Merkezi ve  www.mamak.bel.tr adresine gelen çağrı ve istekler hava şartlarına göre değişiyor. 7-24 çalışma prensibiyle hizmet veren Mamak Çözüm Merkezi’ni vatandaşlar hava şartlarının ağırlaştığı zamanlarda daha çok arıyor.
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Bugün 10:17 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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