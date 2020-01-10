Yenimahalle'den engelsiz drama

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğiyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Bir Ses, Bir Işık” drama gösterisi izleyiciden tam not aldı.

10 şizofreni hastasının, 3 ay süresince yoğun emek harcayarak hazırladığı drama gösterisine Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yetkilileri ve çok sayıda izleyici katıldı.

En büyük engel engellenmektir

Şizofreni hastalığının tiyatro oyunları, şiir ve müzik dinletileri eşliğinde izleyicilere etraflıca anlatıldığı etkinlikte katılımcılara seslenen Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal “ Hepimiz potansiyel bir engelli adayı olduğumuzu bilerek yaşamalı ve engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasında birlikte mücadele etmeliyiz.

Yenimahalle Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de engelli bireylerin tümüne hizmet veriyor, sadece belirli günlerde değil yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenliyoruz. Engelli bireylerin sosyalleşmesini ve toplumda hak ettiği değeri kazanmasını amaçlayan engelliler birimimiz, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şizofreni hastalığıyla mücadele eden bireylerimizin hazırladığı bu etkinliğe yoğun katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Şizofreni bireyin değil toplumun hastalığıdır

Özel bireylerin halk oyunları, türküler ve şiir dinletileri ile geceye damga vurduğu drama gösterisi sonrasında teşekkür plaketini alan Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mustafa Danışman “ Amacımız düzenlenen bu etkinlik sayesinde toplumda şizofreni hastalığının tanınmasını sağlamaktır. Şizofreni sadece bireyin değil toplumun hastalığıdır.

Algı ve düşünce bozukluğu olarak tanımladığımız hastalığın temelinde genetik, biyolojik ve çevresel etmenler bulunmaktadır. Şizofreni hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlere her türlü desteği sunan Yenimahalle Belediyesine, hasta yakınlarına ve hastalarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.