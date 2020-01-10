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Keçiören’de sağlık eğitimleri hız kazandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her şeyin başı sağlık ver her şeyin değeri sağlıkla birlikte artıyor. Sağlığımıza, hayatımızdaki birçok şeye ayırdığımız kadar zaman ayırmalıyız.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Menopoz ve osteoporoz dönemlerine ilişkin kadınlara yönelik sağlık bilgilerinin sunulduğu sempozyuma katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her şeyin başı sağlık ver her şeyin değeri sağlıkla birlikte artıyor. Sağlığımıza, hayatımızdaki birçok şeye ayırdığımız kadar zaman ayırmalıyız.” dedi.

KADINLARA YOL GÖSTERİLDİ

Keçiören Belediyesi ile Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde düzenlenen sempozyuma Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve ailesi, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ve Keçiörenli kadınlar katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde, Prof. Dr. Yaprak Üstün, Prof. Dr. Berna Dilbaz, Diyetisyen Özge Ünal Arslan ve Uzman Dr. Gülsemin Ertürk Çelik’in konuşmacı olduğu sempozyumda menopoz dönemi ve taramalar, menopozal dönem sorunları ve hormonal tedavi, menopozal dönemde sağlıklı beslenme, menopoz ve kemik sağlığı için destek çalışmalarıyla ilgili izlenmesi gereken yollar anlatıldı.

“SAĞLIĞIMIZI KORUMAK FARZDIR”

Başkan Turgut Altınok, sağlığa ayırılan zaman konusunda insanların cimri davrandığını belirterek, “Millet olarak herhangi bir hastalık durumunda hastanenin kapısını çalıyoruz. Daha doğrusu sağlığımızda herhangi bir kırılma yaşadığımızda hastaneye gitmeyi tercih ediyoruz. Oysaki rutin sağlık taramalarımızı yaptırsak herhangi bir hastalık durumunda erken teşhis ile birlikte daha kısa zamanda sağlığımıza kavuşmuş olacağız. Belediyemizde birçok program düzenliyoruz ama en önemlisi ve en kıymetlisi sağlığımız için yapılan programlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Bir insanın ölümü bir alimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur’ buyuruyor. Sağlığımızı korumak aynı zamanda farzdır.” dedi.

Sempozyumun sonunda kadınlardan gelen soruları da yanıtlayan uzman eğitimciler daha sonra sertifika takdiminde bulundular.
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Bugün 10:49 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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