Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:01 TSİ- Gezi Rehberi G: Bugün 11:02 TSİ

Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler belli oldu

En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli olurken, Japonya’nın zirvede yer aldığı görüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli olurken, Japonya’nın zirvede yer aldığı görüldü. Türkiye ise geçen yıla oranla 3 basamak gerileyerek 55’inci sıraya düştü. Lider Japonya’nın pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebilirken, Türkiye’nin pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebildiği görüldü.

Ajans Press’in, 2020 Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu. Böylelikle Japonya en güçlü pasaporta sahip ülke olurken, 191 ülkeye vizesiz seyahat ettiği kaydedildi. Listenin ikinci sırasına ise 190 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan Singapur pasaportu yerleşti.

Almanya ve Güney Kore ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle üçüncülüğü paylaştı. Finlandiya ve İtalya 188 ülkeye vizesiz seyahat ile dördüncülüğü paylaşırken, Danimarka, Lüksemburg ve İspanya ise 187 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile beşinci sıraya yerleşti.

Son beş sırada yer alarak dünyanın en zayıf pasaportuna sahip ülkeler ise, Afganistan(26), Irak( 28), Suriye(29), Somali-Pakistan(32), Yemen(33) olarak kayıtlara geçti. 2006 yılından beri düzenli olarak hazırlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Verileri (IATA) baz alınan listede geçtiğimiz yıl liderliği Singapur ve Japonya paylaşmıştı.

VERGİ VE HARÇ ÜCRETLERİ GÜNDEMDE

Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.  Ajans  Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre pasaportlar ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 11 bin 908 olarak kayıtlara geçti.

Pasaport ile ilgili haberler özellikle yılın son günlerinde artış gösterirken, her yıl gelen vergi ve harç ücretlerinin en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.
# GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
En Uygun Fiyatlı Tatil İçin Tam Zamanı mask
En Uygun Fiyatlı Tatil İçin Tam Zamanı
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap mask
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap
Yeni yıla pasaportsuz gidilebilen yerlerde “merhaba” dedik mask
Yeni yıla pasaportsuz gidilebilen yerlerde “merhaba” dedik
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
Gençler tatilde son dakikacı! mask
Gençler tatilde son dakikacı!
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor mask
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri mask
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri
Yağmur sonrası Kaputaş plajında renk armonisi hayran bıraktı mask
Yağmur sonrası Kaputaş plajında renk armonisi hayran bıraktı
Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri hayran bırakıyor mask
Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri hayran bırakıyor
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri mask
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri

Bugün 11:01 TSİ - Gezi Rehberi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler belli oldu mask
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler belli oldu
En Uygun Fiyatlı Tatil İçin Tam Zamanı mask
En Uygun Fiyatlı Tatil İçin Tam Zamanı
Gençler tatilde son dakikacı! mask
Gençler tatilde son dakikacı!
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor mask
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri mask
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri mask
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu! mask
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu!
Ekrem İmamoğlu ve Didem Arslan Canlı Yayında Çok Sert Tartıştı! mask
Ekrem İmamoğlu ve Didem Arslan Canlı Yayında Çok Sert Tartıştı!
İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Televizyon İzlerken Kanlar İçerisinde Yere Yığıldı mask
İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Televizyon İzlerken Kanlar İçerisinde Yere Yığıldı
Savaşçı Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı! Oynamayacak mı? mask
Savaşçı Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı! Oynamayacak mı?

GALERİ

Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL