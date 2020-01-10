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Başkan Altınok: "Hedefleri büyük olan bir Türkiye’de yaşıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hedefleri, ülküleri ve hayalleri büyük olan bir Türkiye’de yaşıyoruz.''

Elif Duman
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen “Çizimlerle 40 Hadis” yarışmasının ödül töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hedefleri, ülküleri ve hayalleri büyük olan bir Türkiye’de yaşıyoruz. Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) müjdelediği bir millet ve çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet'in torunları olarak 21’inci asrı medeniyet asrı yapacak, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde taşıyacağız.” dedi.

Neşet Ertaş Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Çizimlerle 40 Hadis” yarışmasının ödül törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Ankara İl Başkanı Metehan Hacımustafaoğlu ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen öğrenciler katıldı. Ödül töreninde, TÜGVA tarafından belirlenen 40 hadisi çizerek anlatan 243 öğrenci arasından Türkiye ve Ankara’da ilk üçe giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. 

“ONURUMUZDAN TAVİZ VERMİYOR, BOYNUMUZU BÜKMÜYORUZ”

Ödül törenine ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Altınok, “Milletlerin ve devletlerin geleceği, en büyük hazinesi, en büyük değeri, ikbali, istikbali çocukları ve gençleridir. Gençlerimize ne kadar iyi eğitim verirsek onları geleceğe bir o kadar iyi taşırız.” dedi.

Başkan Altınok salondaki çocuklara ve gençlere bir dizi hatırlatmalarda da bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye`mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. Öz güveniniz yüksek olsun. Şu anda ülkemiz adeta bir doğum sancısı yaşıyor, ikinci bağımsızlık savaşını veriyor. Ama onurumuzdan taviz vermiyor, boynumuzu bükmüyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'e manda ve esareti kabul etmesi söylendiğinde, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ demiştir. Böyle bir ecdadın torunları olarak küllerinden doğmuş bir ülkeye sahibiz.

Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eğilmiyor, bükülmüyor, ülkemizin menfaatlerini, doğmamış çocukların ve gelecek nesillerin haklarını savunarak ülkemizi dimdik geleceğe taşıyor.

Bu dik duruşa Avrupa ve Amerika karşı. Çünkü cumhurbaşkanımız Avrupa'nın ve Amerika'nın uşaklığını yapmadı, hep Türk milletine hizmetkâr oldu.”
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Bugün 11:13 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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