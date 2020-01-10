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Çankaya’da camiler temizleniyor

İlçedeki camileri düzenli olarak temizleyen Çankaya Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin vatandaşların sık kullanım alanlarına yönelik çalışmaları arasında yer alan cami temizliği devam ediyor.

İlçe sınırları içinde bulunan tüm camileri belirli bir takvime göre düzenli temizleyen Çankaya Belediyesi, sağlıklı bir ortam hazırlıyor.

Her gün farklı camilerin temizliğini gerçekleştiren ve ilçe genelindeki 150 caminin tamamını sırayla temizleyen Belediye ekiplerinin çalışmaları, vatandaşları da memnun ediyor.

İbadetlerini yerine getirmek için camiye giden Çankayalılar, daha temiz ve hijyen ortamda ibadetlerini yapma imkanı buluyor. 

“KAMU SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÖTESİNDE”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm yaşam alanlarını temiz ve sağlıklı tutmanın birincil görevleri olduğunu vurgulayarak, “Kamu sağlığı her şeyin ötesinde önemli. İbadethanelerden sokaklara; okullardan pazar yerlerine kadar vatandaşımızın kullandığı her alanı temiz tutuyoruz.

Camiye giden vatandaşımız temiz ve sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığıyla ibadetini yapabiliyor. Özellikle kış aylarında kapalı ortam temizliği sağlığımız için çok daha büyük önem taşıyor.

Temizliğin yanı sıra camilerimize gereken tadilat desteği de veriyoruz. Halı yenileme olsun, kapı çerçeve olsun, güneşten ve yağıştan koruyan tente olsun her biri için imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz.” diye konuştu.
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Bugün 11:57 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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