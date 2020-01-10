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Renault Grubu hibrit versiyonlarının lansmanını gerçekleştiriyor

Renault Grubu hibrit versiyonlarının lansmanını gerçekleştiriyor: Yeni Clio E-Tech ve Yeni Captur E-Tech Plug-in

Tuğçe Cantürk
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Renault Grubu, 2020 Brüksel Otomobil Fuarı’nda en çok satan iki modeli Yeni Clio’nun hibrit ve Yeni Captur’ün şarj edilebilir hibrit versiyonlarının dünya prömiyerini gerçekleştiriyor: Yeni Clio E-TECH 140 bg et Yeni Captur E-TECH Plug-in 160 bg.

Herkes için sürdürülebilir mobilite yaklaşımında bir dönüm noktası olan elektrikli mobilitenin öncüsü ve uzmanı olan Renault Grubu, 10 yılı aşkın süredir elektrikli araç deneyimi çerçevesinde, dinamik ve verimli hibrit motor seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Renault Grubu, hibrit versiyonlar ile birlikte pazarın en geniş elektrikli araç ürün gamını sunuyor: Yeni Clio E-TECH ile “full hibrit”, Yeni Captur E-TECH Plug-in ile “full plug-in hibrit” ve Yeni ZOE ile “%100 elektrikli”. Yakın bir zamanda Megane E-TECH Plug-in versiyonunun da eklenmesi ile müşteriler, ihtiyaçlarına en uygun otomobili seçebilecek. Hibrit seçenekleri ile CO2 emisyonları ve uzun yolculuklarda bile yakıt tüketimi azaltılıyor.

Yeni Clio E-TECH, şehir içi kullanımının yüzde 80’ini tamamen elektrik modunda gerçekleştirerek termik bir motora kıyasla şehir içi kullanımda yüzde 40’a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni Captur E-TECH Plug-in 135 km/sa maksimum hızda karma kullanımda (WLTP) 50 kilometre, şehir içi kullanımda ise (WLTP şehir) 65 kilometre boyunca %100 elektrikle kullanılabiliyor.

Renault’nun %100 elektrikli ve termik motorlu B segment ürün gamına ek olarak, Yeni Clio E-TECH ve Yeni Captur E-TECH Plug-in hibrit motorlar, her ihtiyaca uygun özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu segmentte müşterilerin beğenisine sunulan hibrit versiyonlarla birlikte, artık elektrikli otomobil deneyimi daha erişilebilir hale geliyor.

Renault’nun pazara sunduğu yeni hibrit motorlar, İttifak’ın deneyim ve sinerjisine dayanıyor. Renault Grubu, 2022 yılına kadar %100 elektrikli 8 model ve hibrit & şarj edilebilir hibrit 12 modeli ürün gamına ekleyecek.
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