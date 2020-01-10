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HONOR Band 5 ile günün ritmini yakalayın

Sağlıklı bir yaşam için düzgün besleniyor, egzersiz yapıyorsunuz. Peki yeterli egzersiz yapıp yapmadığınızı kontrol edebiliyor musunuz? HONOR Band 5 ile gün boyunca yaptığınız tüm hareketleri ve sağlığınıza etkisini takip edebilirsiniz.

Tuğçe Cantürk
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HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, akıllı telefonlar gibi akıllı aksesuarlarıyla da kullanıcıların yaşamında fayda yaratmaya devam ediyor. Gün boyunca yapılan hareketlerin tam ölçümünü yapan akıllı bileklik HONOR Band 5, HUAWEI TruSeen™ 3.0 teknolojisi ile hassas ölçümler yaparak sürekli nabzınızı ölçüyor ve egzersizler sırasında hedeflediğiniz nabız seviyesini korumanızı sağlıyor. Nabız takibi dışında kandaki SpO2 seviyesini ölçebilen HONOR Band 5, yaptığınız egzersizlerin ne kadar etkili olduğunu da size gösterir.

Yüzme dahil birçok farklı egzersiz takibi

HONOR Band 5, birçok farklı egzersiz tipini takip edebiliyor. Açık/kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme, serbest antrenman, kondisyon küreği ve egzersiz bisikleti gibi çok çeşitli egzersiz takibini gerçekleştirebiliyor, sporcular ve her turlu spora ilgi duyanlar için performanslarını takip edip geliştirebilecekleri ideal bir kişisel asistan görevi görüyor. Örneğin 50 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip olan akıllı bileklik, içerisindeki altı eksenli sensör sayesinde, yüzme stilinizi tanıyor buna göre hızınızı, kat ettiğiniz mesafeyi, harcanan kaloriyi ve yüzücüler için önemli olan SWOLF skorunuzu da ölçüyor.

Uykunuz da Band 5’le daha iyi

Sağlıklı bir yaşam için her ne kadar beslenme ve egzersizin önemi yüksek olsa da, rahat ve huzurlu bir uyku da bir o kadar önemli. HONOR Band 5 bu yüzden HUAWEI TruSleep teknolojisiyle birlikte uyku kalitenizi gerçek zamanlı olarak analiz eder. Analizlerin sonucunda uyku kalitenizi artırabilmeniz için 200’den fazla öneride bulunur.
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Bugün 15:58 TSİ - Yaşam

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