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Evrim Kuran Z: Bir Kuşağı Anlamak İle Ankara'da

Evrim Kuran, büyük ses getiren son kitabı “Z: Bir Kuşağı Anlamak” ile 12 Ocak Pazar günü Ankaralı kitapseverlerle buluşuyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Türkiye’de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda ilklere imza atan Evrim Kuran, ikinci kitabı olan “Z: Bir Kuşağı Anlamak”ta Türkiye’nin bilinen ve bilinmeyen Z kuşağını, etkileyici ve akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Kısa sürede ikinci baskısı yapılan Z: Bir Kuşağı Anlamak, geniş bir sahada gerçekleştirilen titiz bir araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak hazırlandı. Birbirinden çok farklı şartlarda ama aynı küresel köyde yaşayan Z kuşağı bireylerin gerçekleri, mücadele alanları, zenginlikleri ve giderek sevgisizleşen dünya için yaratabilecekleri farklılıklarını anlatan kitap Evrim Kuran’ın akıcı diliyle, kendine has tarzıyla bir solukta okunuyor.

Evrim Kuran, yaşamında önemli bir yeri olan Ankara’da 12 Ocak Pazar günü saat 15:00’te Arkadaş Kitabevi Kentpark AVM’de Z kuşağını anlamak isteyenleri bekliyor.
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Bugün 10:40 TSİ - Kültür - Sanat

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