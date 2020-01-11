Mor-sarılılar anaerobik çalıştı

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’nın Belek beldesinde devam ettiren Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-sarılılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki günün ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra gruplar halinde anaerobik çalışmaya geçildi. 5’e 5 dar alanda yüksek tempolu oyun ve dayanıklılık koşusuyla günün ilk çalışması son buldu.



Akşam antrenmanına ise oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve çabukluğa yönelik oyunla devam eden antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmasına geçildi. Tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılı ekip yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Mor-sarılılar günün yorgunluğunu ise Antalya Lara’da bulunan Balıkçı İrfan’da attı. Akşam saatlerinde takım halinde balık restauranta giden başkent ekibi bir yandan yemek yerken bir yandan da keyif içinde sohbet etti.