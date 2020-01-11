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Şampiyon binicilerden Taşdelen'e ziyaret

Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği Türkiye Kupası Equıfun ve Pony Engel Atlama Yarışmalarında birinciliği elde ederek şampiyonluğa ulaşan Çankaya Binicilik Kulübü Başkanı Sertaç Sevinç, eğitmenler ve sporcularla birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.

Tuğçe Cantürk
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Kurulduğu 2016 yılından bu yana 4 farklı kategoride Türkiye Kupası Equıfun ve Pony Engel Atlama yarışmalarında dereceler elde eden Çankaya Binicilik Kulübünün çocuk sporcuları başarılarını kazandıkları kupalarla taçlandırdılar.

En küçüğü 3 yaşında olan ve bünyesinde yetiştirdiği 200 sporcusuyla kısa zamanda adından söz ettiren Çankaya Binicilik Kulübü kurulduğu günden bu yana antrenmanlarını Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Pony Park’ta yapıyor. Kulüp Başkanı Sertaç Sevinç, kulübe sunduğu imkanlardan dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini sundu.

Çocuk yaşta büyük başarılara imza atan kulüp sporcularını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kulüp adının Çankaya olması beni ayrıca gururlandırdı. Binicilik konusunda yeteneklerini sergileyen çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Umarım başarıları daim olur” diye konuştu.
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Bugün 12:05 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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