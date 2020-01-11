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11 Ocak 2020- Kültür - Sanat G: Bugün 15:24 TSİ

Müzede Selfie Günü'nde Buluşalım

“Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında ülkemizdeki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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· Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma

· Yarışma, Türkiye’deki uluslararası katılımcılara da açık.

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında ülkemizdeki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.

Uluslararası alanda 15 Ocak tarihinde kutlanacak olan Müzede Selfie Günü için Türkiye’de düzenlenen yarışmaya 11 Ocak gününden itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Ülkemizdeki müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye’de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinliğine katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye’deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.
# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
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11 Ocak 2020 Ankara- Kültür - Sanat

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