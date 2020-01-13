Kuvvetle başladı taktikle tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki günün ilk antrenmanına başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra saha kenarına kurulan istasyonlarda çabukluk ve kuvvet ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılı ekip ikili pas çalışmasına geçti.
Antrenmanın sonraki bölümünde 3 grup halinde dönüşümlü olarak çift kale maç yapan oyuncular, stretching ile çalışmaları tamamladı.
Günün ikinci çalışması ise ısınma koşusuyla başladı. 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar tam sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla çalışmaları sonlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz