Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:28 TSİ- Spor G: Bugün 09:29 TSİ

Kuvvetle başladı taktikle tamamladı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki günün ilk antrenmanına başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra saha kenarına kurulan istasyonlarda çabukluk ve kuvvet ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılı ekip ikili pas çalışmasına geçti.

Antrenmanın sonraki bölümünde 3 grup halinde dönüşümlü olarak çift kale maç yapan oyuncular, stretching ile çalışmaları tamamladı.

Günün ikinci çalışması ise ısınma koşusuyla başladı. 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar tam sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla çalışmaları sonlandırdı. 
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Osmanlıspor kampı tamamladı mask
Osmanlıspor kampı tamamladı
Mor-sarılılar anaerobik çalıştı mask
Mor-sarılılar anaerobik çalıştı
Osmanlıspor’da keyifli antrenman mask
Osmanlıspor’da keyifli antrenman
Osmanlıspor’dan 4 gollü prova mask
Osmanlıspor’dan 4 gollü prova
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da mask
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da
Osmanlıspor tempo yükseltti mask
Osmanlıspor tempo yükseltti
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı mask
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı
Osmanlıspor, Balıkesirspor maçının taktiklerini çalıştı mask
Osmanlıspor, Balıkesirspor maçının taktiklerini çalıştı
Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi mask
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi

Bugün 09:28 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Osmanlıspor kampı tamamladı mask
Osmanlıspor kampı tamamladı
Kuvvetle başladı taktikle tamamladı mask
Kuvvetle başladı taktikle tamamladı
Mor-sarılılar anaerobik çalıştı mask
Mor-sarılılar anaerobik çalıştı
Osmanlıspor’da keyifli antrenman mask
Osmanlıspor’da keyifli antrenman
Osmanlıspor’dan 4 gollü prova mask
Osmanlıspor’dan 4 gollü prova
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim mask
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı mask
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı mask
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru mask
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor mask
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor

GALERİ

"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
Müzede Selfiie Günü'nde Buluşalım mask
Müzede Selfiie Günü'nde Buluşalım
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL