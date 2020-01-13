Osmanlıspor kampı tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor sezonun ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında yaptığı Antalya kampını tamamladı.
Sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, Antalya’nın Belek beldesindeki Kaya Otel’de kamp yapan başkent ekibi hazırlıkları tamamladı.
Mor-sarılıların 02 Ocak’ta başladıkları kamp, bugün sabahın erken saatlerinde yapılan yarım saatlik koşuyla son buldu.
Antalya’dan bugün ayrılacak olan başkent ekibi 14 Ocak Salı günü Ankara’da toplanarak Boluspor’la oynanacak olan lig maçının hazırlıklarına başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz