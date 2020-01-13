Yaşar'dan ilçe örgütlerine hayırlı olsun ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kongre sürecini tamamlayan ve yeni yönetimlerini belirleyen CHP ilçe örgütlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yaşar, CHP Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçe örgütlerine yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “ Yıllardır siyasetin içindeyim. Gördüğüm ve öğrendiğim şu ki; vatandaşların cebinden parasını almak oyunu almaktan daha kolaydır. Vatandaş hizmete bakar, samimiyete ve dürüstlüğe bakar ve Türk Milleti samimi olan ile olmayanı çok iyi ayırt eder.” dedi.

Herkesi kucaklayın

Türkiye’nin sıkıntılı süreçlerini aşması için güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Yaşar “Güçlü muhalefet demek sadece eleştiren demek değildir. Eleştirdiği konulara kalıcı, uygulanabilir çözüm önerileri üreten muhalefet demektir. Cumhuriyet Halk Partililere büyük görev düşüyor.

Kin ve nefret söylemlerinden uzak, Anadolu erenlerinin insan sevgisiyle derdinizi anlatacaksınız. Bunu ben Yenimahalle’de başardım. Sadece ilçemize yaptığımız güzel eserler ve hizmetlerle yapmadık. Sadece Fethi Yaşar’ı sevdiklerinden de gelmedi bugünkü başarımız. İnsanlar parasını verir, oyunu vermez.

Oy vicdan işidir. İnsanları ötekileştirmeyeceğiz. Mezhebi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun eşit mesafede herkesi kucaklamalıyız. Birliğinizi beraberliğinizi koruyun. Parti içi kavgaların kimseye faydası yok. Ne partiye ne halka fayda sağlar. “Kavgalı eve kız vermezler.” denir. Önce kendi içimizde kardeşliğimizi koruyacağız ve çok çalışacağız.” diye konuştu.