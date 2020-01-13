Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yatalak hasta Mehmet Demir’i (91) ziyaret ederek, “Asırlık Çınar olan Mehmet amca beni görmek istediğini söylemiş. Bu istek bana iletildiğinde aynı gün içerisinde büyük bir memnuniyetle Mehmet Amcayı ziyaret ettim. Amcamızın gönlüne dokunarak milyonlarca gönle, milyonlarca yüreğe dokunduk.” dedi.

Keçiören Şenlik Mahallesinde ikamet eden yatalak hasta Mehmet Demir’in, aile sohbeti sırasında Başkan Altınok’u görmek istediğini belirtmesi üzerine kızı Sebahat Kılıç bu isteği Başkan Altınok’a iletti. İsteği memnuniyetle karşılayan Başkan Altınok da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Demir ailesini ziyaret etti.

“BİR İNSANIN GÖNLÜNÜN YIKILIŞI TÜM ÂLEMİN YIKILIŞIDIR”

Ziyaret sırasında Başkan Altınok’u, Mehmet Demir’in eşi Fatma Demir (84) ile kızları Güner Demir ve Sebahat Kılıç kapıda karşıladı. Mehmet Demir’le sıcak bir sohbet gerçekleştiren ve onun isteklerini dinleyen Başkan Altınok, “Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz. Anne ve babasının hayır duasını almayanın vay haline! Onlara karşı insanlık ve evlatlık görevimizi yerine getirelim. Yaşlılarımız; rıza, gönül ve dua almak için önemli birer değerdirler. Bir insanın gönlünün yıkılışı tüm âlemin yıkılışıdır. En şerefli ve en değerli varlık insandır. Hele de söz konusu anne, baba ve yaşlılarımızsa bu değer daha da anlamlıdır.” dedi.

SEBAHAT KILIÇ: ALLAH DA BAŞKANIMIZI MUTLU ETSİN

Mehmet Demir’in kızı Sebahat Kılıç da Başkan Altınok’un gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu mutluluğu şöyle dile getirdi:

“Babamda çok büyük bir Turgut Altınok hayranlığı var. Geçen akşam bir konu üzerine aile sohbeti gerçekleştirirken, babam Turgut Altınok ismini zikretti. Biz de babama Turgut Başkanı görmek isteyip istemediğini sorduk. Baba da görmek istediğini ama belki başkanımızın yoğunluktan dolayı gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ben de başkanımıza ulaşarak talebimi ilettim. Başkanımız da bizi kırmadı, memnuniyetle babamı ziyaret edeceğini söyledi. Babam, başkanımızı görünce çok mutlu oldu. Allah da başkanımızı mutlu etsin.”