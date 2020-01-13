Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:16 TSİ- Belediye G: Bugün 12:18 TSİ

Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı

Haşerelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 2019 yılı boyunca 195 bin hektarlık alanda uçkun mücadelesi yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Haşerelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 2019 yılı boyunca 195 bin hektarlık alanda uçkun mücadelesi yaptı.

Toplum sağlığını tehdit edecek haşereleri ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar kapsamında son bir yılda 15 bin hektar alanda da larva mücadelesi gerçekleştirildi.   

Çalışmalarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ilaç kullanımına dikkat eden ekipler, Çankaya sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) özel çalışma gerçekleştirdi.

İbadethane ve kamu kurumlarında da çalışmalarını sürdüren ekipler, 138 okul ve devlet kurumunda ilaçlama çalışması yaparken 92 camide dezenfeksiyon çalışması uyguladı. 117 mahallede bulunan çöp kutularında ilaçlama çalışma yapan ekipler kemirgenlere karşı da yine 117 mahallede çalışma gerçekleştirdi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane mask
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane
Yenimahalleliler yaz-kış yüzüyor mask
Yenimahalleliler yaz-kış yüzüyor
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu mask
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk" mask
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk"
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı mask
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi mask
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi
Altındağ kreşlerinde Karagöz günleri mask
Altındağ kreşlerinde Karagöz günleri
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı mask
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı
Yenimahalle'de "Sesimiz Otizm" mask
Yenimahalle'de "Sesimiz Otizm"

Bugün 12:16 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu mask
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı mask
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk" mask
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk"
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı mask
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı mask
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim mask
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı mask
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor mask
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı mask
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru mask
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru

GALERİ

"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL