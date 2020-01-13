Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:40 TSİ- Belediye G: Bugün 13:42 TSİ

Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu

Sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar büyük usta Yılmaz Güney’in adını taşıyan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi 2019 yılında 307 farklı etkinlikle 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

2016 yılında tamamen yenilenen, her alanıyla konforlu ve nezih bir sanat merkezine dönüşen Yılmaz Güney Sahnesi, açıldığı günden bu yana tiyatrodan konsere, festivallerden konferanslara birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yenilenen haliyle birçok sanat kurumunun ilk tercihi olan Yılmaz Güney Sahnesi, 2019 yılını da dolu dolu bir etkinlik programıyla kapattı.

Yıl içinde 103 tiyatro, 106 konser, 20 film gösterimi, 28 konferans-söyleşi, 27 yıl sonu gösterisi ve 23 eğitim toplantısı ile toplam 307 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kültür-sanat alanına yaptığı yatırım ve bu alandaki faaliyetleri ile önemli bir ivme kazanan Çankaya Belediyesi, nicelik itibariyle yakaladığı başarıya niteliksel açıdan da sahip olmak adına her yıl seçkin bir kültür sanat programı ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Gerek önemli gün ve haftalar gerekse toplumsal duyarlılık adına sanat ile buluşan her oluşuma ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 2019 yılında Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri, Çocuk Diyarı Film Festivali gibi birbirinden farklı etkinliklerle de bu farkını ortaya koydu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane mask
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane
Yenimahalleliler yaz-kış yüzüyor mask
Yenimahalleliler yaz-kış yüzüyor
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı mask
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk" mask
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk"
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı mask
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi mask
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi
Altındağ kreşlerinde Karagöz günleri mask
Altındağ kreşlerinde Karagöz günleri
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı mask
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı
Yenimahalle'de "Sesimiz Otizm" mask
Yenimahalle'de "Sesimiz Otizm"

Bugün 13:40 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu mask
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı mask
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk" mask
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk"
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı mask
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı mask
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim mask
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı mask
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor mask
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı mask
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru mask
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru

GALERİ

"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL