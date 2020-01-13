Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın torunu Fethi Can Yaşar, tasarladığı “Fethy” marka çantaların satışından elde ettiği gelirle Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’nin köyü Kızıklı’da Yaşar Ailesi tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Yaşar İlköğretim Okulu içinde kütüphane kurdu.

İki sene önce hayatını kaybeden Fethi Yaşar’ın Ağabeyi Ahmet Yaşar’ın adının verildiği kütüphane açılışında duygulu anlar yaşayan Başkan Yaşar, ”İnancımız da vatan sevgimiz de eğitime, okumaya büyük önem vermemizi gerektiriyor. Dünyanın gelişmesine ayak uydurmak, daha güzel üretim yapmak, refah içerisinde yaşamak için doğru eğitime ihtiyacımız var. Çocuklarımızı geleceğe ne kadar güzel hazırlarsak, Türkiye'nin önü de o kadar aydınlık olacaktır. Bugüne kadar ailem ve ben görevde bulunduğum Yenimahalle'de bu duygularla çalışıyoruz. Eğitime destek vermek hepimizin boynunun borcu.” diye konuştu.

Sıra bizden sonraki nesilde

Hacı Mehmet Yaşar İlköğretim Okulu’ndaki Ahmet Yaşar Kütüphanesini torunu Fethi Can, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte açılışını yapan Yaşar, “Sağlıklı insan, sağlıklı eğitimden geçer. Bunun için rahmetli babam adına yaptırdığımız okulda, onun torununun bir kütüphane açması, bunu düşünmesi ve ağabeyimin ismini buraya vermesi onur verici bir duygudur. Biz, kökümüzü unutmadık. İnşallah onlar da unutmaz. Biz eğitime elimizden geldiği kadar destek olmaya devam ediyoruz sıra bizden sonraki nesilde.” dedi.

Hayalimi gerçekleştirdim

Tasarladığı çantaların geliriyle kütüphane yaptırarak hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Fethi Can Yaşar da “Benim için büyük bir hayaldi, hayalimi gerçekleştirmiş olduğum için büyük bir mutluluk yaşıyorum. Bir çanta markası tasarladık. Bu çanta markasının akabinde de bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Çantaların tüm satış gelirlerini eğitimdeki fırsat eşitliğini desteklemek adına kullandık. Kızık köyümüzün bu güzel okuluna mükemmel bir kütüphane kazandırdık. İnşallah devamı da gelir. Kütüphaneyi dedemin ağabeyi Ahmet Yaşar adına yaptırdık. Kendisi eğitime ve güzel insanlara değer veren bir insandı. Kendisini de bu vesileyle anmış oluyoruz.“ dedi.