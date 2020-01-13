Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:59 TSİ- Belediye G: Bugün 14:01 TSİ

Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın torunu Fethi Can Yaşar, Yaşar Ailesi tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Yaşar İlköğretim Okulu içinde kütüphane kurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın torunu Fethi Can Yaşar, tasarladığı “Fethy” marka çantaların satışından elde ettiği gelirle Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’nin köyü Kızıklı’da Yaşar Ailesi tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Yaşar İlköğretim Okulu içinde kütüphane kurdu.

İki sene önce hayatını kaybeden Fethi Yaşar’ın Ağabeyi Ahmet Yaşar’ın adının verildiği kütüphane açılışında duygulu anlar yaşayan Başkan Yaşar, ”İnancımız da vatan sevgimiz de eğitime, okumaya büyük önem vermemizi gerektiriyor. Dünyanın gelişmesine ayak uydurmak, daha güzel üretim yapmak, refah içerisinde yaşamak için doğru eğitime ihtiyacımız var. Çocuklarımızı geleceğe ne kadar güzel hazırlarsak, Türkiye'nin önü de o kadar aydınlık olacaktır. Bugüne kadar ailem ve ben görevde bulunduğum Yenimahalle'de bu duygularla çalışıyoruz. Eğitime destek vermek hepimizin boynunun borcu.” diye konuştu.

Sıra bizden sonraki nesilde

Hacı Mehmet Yaşar İlköğretim Okulu’ndaki Ahmet Yaşar Kütüphanesini torunu Fethi Can, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte açılışını yapan Yaşar, “Sağlıklı insan, sağlıklı eğitimden geçer. Bunun için rahmetli babam adına yaptırdığımız okulda, onun torununun bir kütüphane açması, bunu düşünmesi ve ağabeyimin ismini buraya vermesi onur verici bir duygudur. Biz, kökümüzü unutmadık. İnşallah onlar da unutmaz. Biz eğitime elimizden geldiği kadar destek olmaya devam ediyoruz sıra bizden sonraki nesilde.” dedi.

Hayalimi gerçekleştirdim

Tasarladığı çantaların geliriyle kütüphane yaptırarak hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Fethi Can Yaşar da “Benim için büyük bir hayaldi, hayalimi gerçekleştirmiş olduğum için büyük bir mutluluk yaşıyorum. Bir çanta markası tasarladık. Bu çanta markasının akabinde de bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Çantaların tüm satış gelirlerini eğitimdeki fırsat eşitliğini desteklemek adına kullandık. Kızık köyümüzün bu güzel okuluna mükemmel bir kütüphane kazandırdık. İnşallah devamı da gelir. Kütüphaneyi dedemin ağabeyi Ahmet Yaşar adına yaptırdık. Kendisi eğitime ve güzel insanlara değer veren bir insandı. Kendisini de bu vesileyle anmış oluyoruz.“ dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Yenimahalleliler yaz-kış yüzüyor mask
Yenimahalleliler yaz-kış yüzüyor
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu mask
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı mask
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk" mask
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk"
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı mask
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi mask
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi
Altındağ kreşlerinde Karagöz günleri mask
Altındağ kreşlerinde Karagöz günleri
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı mask
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı
Yenimahalle'de "Sesimiz Otizm" mask
Yenimahalle'de "Sesimiz Otizm"

Bugün 13:59 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu mask
Yılmaz Güney Sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı mask
Çankaya 195 bin hektar alanı ilaçladı
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk" mask
Başkan Altınok: "Milyonlarca yüreğe dokunduk"
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı mask
Pursaklar’da görkemli ‘‘Yaren Evi’’ açılışı
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı mask
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim mask
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı mask
NISSAN, "Ariya Concept" ile yeni tasarım felsefesini CES’te tanıttı
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor mask
Pankreas en korkulan kanser türü olmaktan çıkıyor
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı mask
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru mask
Ulucanlar’da ziyaretçi rekoru

GALERİ

"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL