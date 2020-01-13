Mektebim, Rüzgâr Enerjisi ile Aydınlanıyor

Doğada var olan ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinen rüzgâr enerjisini kampüslerinde kullanma kararı alan Mektebim Koleji, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektrik ihtiyacının tamamını bu kaynaktan sağlayacak.

Çevreye duyarlı kampüsler oluşturabilmek için öncelikle enerji tüketimini sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçlayan Mektebim Koleji, Türkiye genelindeki tüm kampüslerinin elektrik ihtiyacını rüzgâr gücünden elde edilen enerjiyi satın alarak karşılayacak.

7-13 Ocak tarihlerini kapsayan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında “sürdürülebilirlik” çalışmaları için aldığı kararla 2020 yılı Şubat ayından itibaren rüzgâr enerjisi kullanacağını açıklayan Mektebim Kolejinin, ülke genelindeki tüm kampüslerinin yıllık tüketiminin 12 milyon kilovatsaati aşacağı öngörülüyor.

“Geleceğimiz için tasarruf edelim” sloganıyla 8.122 evin elektrik ihtiyacına eşdeğer olan 12 milyon kilovatsaat elektrik tüketimi için Sancak Enerji ile anlaşma yapan Mektebim Koleji, yenilenebilir enerji kaynağı olarak son yıllarda önemli ölçüde elektrik üretimi sağlanan rüzgâr enerjisini kullanacak. 245.7 MW kurulu gücü ile 5 ayrı rüzgar enerjisi santrali (RES) bulunan ve bu santrallerden elde edilen yıllık toplam üretimi 668 milyon kilowatt saat olan Sancak Enerji, üretmekte olduğu yenilenebilir enerji ile Mektebim Kolejinin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak.