Uçmak "Hezarfen Ahmed Çelebi" Oyununun Galası Gerçekleştirildi

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un katılımlarıyla gerçekleştirilen gala seyirciden büyük ilgi gördü.
Uçma sevdasına karşı koyamayan ve bu hayaline ulaşmak için tüm benliğini ortaya koyan Hezarfen Ahmed Çelebi’nin hikâyesini anlatan Uçmak “Hezarfen Ahmed Çelebi” adlı oyunda karakterlere Tolga Evren, Emir Çiçek, Fikret Urucu, Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Erdoğan Aydemir, Zuhal Acar, Efe Erkekli, Onur Ulutaş, Bilal Ercan, Eray Cezayirlioğlu, Kubilay Ünal, Ömer Faruk Çalışkan, Ege Demirci, Burak Batın Çelik, Abdurrahman Merallı ve kalabalık bir oyuncu kadrosu hayat veriyor.
Yazan: Ömer F. Oyal
Rejisör: Hakan Çimenser
Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Kostüm Tasarımı: Çevren Sarayoğlu
Işık Tasarımı: Akın Yılmaz
Müzik: Fırat Akarcalı
Koreograf: Orçun Okurgan
Akrobasi ve Şenlik Eğitmeni: Mehmet Kandemir
Video Mapping: DECOL New Media Studio
Dijital Sanat Yönetmeni: Amir Ahmadoglu
Minyatür Sanatçısı: Hilal Arpacıoğlu
Dramaturg: Selen Korad Birkiye
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz