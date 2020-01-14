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Bitter çikolata ve nar ile kışı kilo almadan mutlu geçirin

Soğuk kış aylarında en sık görülen grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için öncelikle beslenmeye dikkat etmek gerekiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beslenme düzenine dikkat edildiği sürece hastalıkları daha kolay atlatmak mümkün. Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Büşra Kaya, kışın bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı.

TOKSİK MADDELER ATILIR

“Öncelikle soğuk algınlığından korunabilmemiz için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekir. Bağışıklık sisteminin güçlendirmenin yolu da antioksidanlardan geçiyor. En güçlü antioksidanlardan olan C vitamininden mutlaka yararlanmamız gerekir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yanında toksik maddelerin atılmasında da önemli rol oynuyor” diyen Diyetisyen Büşra Kaya, C vitamininden zengin besinleri şu şekilde sıraladı:

Kırmızı biber
Yeşil biber
Limon
Greyfurt
Mandalina
Portakal
Maydanoz
Kivi
Brokoli
Alabaş turpu
Çilek
Ananas

BİR BÜTÜN NAR YEMEK YERİNE SALATALARA SERPİŞTİRİN

"Kış mevsiminde daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiğimiz için üzerimizde hep negatif bir enerji olur, evde daha fazla vakit geçirdikçe de can sıkıntısı başlar ve istemsizce kendimizi buzdolabının önünde bulabiliriz. “Kışın kilo alıyorum, yazın veriyorum” sorunun kaynağı burada başlıyor." Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Büşra Kaya, kış mevsiminde kilo aldırmadan bizi mutlu eden o mucize besinleri anlattı…

Bitter Çikolata: Çikolatanın mutluluk verdiği hep söylenir. Tabii günlük tüketimde 1-2 parçayı geçmemek şartıyla! Bitter çikolataya süt ilave ederek kendinizi sıcak çikolatayla şımartabilirsiniz.

Semizotu: Omega3 içeriği yüksek olduğundan beyin yorgunluğunu alır ve aynı zamanda depresif durumunuzu dengeler. Zeytinyağlı bir semizotu ve yanında tüketebileceğiniz 1 su bardağı kadar yoğurt sizin için harika bir öğün olacaktır.

Nar: Antioksidan içeriğinin yüksek olması metabolizmamızı hızlandırırken aynı zamanda vücudumuzdaki serbest radikallerle de savaşarak bizi soğuk algınlığına karşı koruyacaktır. Bununla birlikte C vitamininin yüksek olması daha iyi bir ruh hali yaratacaktır. Yalnız meyve tüketimine içerdiği fruktoz miktarı yüzünden dikkat edilmesi gerekiyor. Yani 1 bütün nar olarak tüketmek yerine salataların üzerine serpiştirebilirsiniz.

Ispanak: Kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden biri de hiç şüphesiz ıspanak. İçerdiği serotonin, folik asit ve magnezyum sayesinde gevşemenizi ve daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

NARLI AYVALI KIŞ ÇAYI

“Hem kış hastalıklarından korunmak, hem de depresif ruh halinden kurtulmak için soğuk kış günlerinde bize en iyi gelecek şey; sıcak bir içecekten başkası değildir” diyen Kaya, kış çayı tarifi paylaştı:

Ihlamur
Ayva
Nar
Limon
Kuru üzüm
Mürdüm eriği
Maydanoz
Elma
Tarçın kabuğu

Tüm malzemeleri 2.5 litre suda kaynattıktan sonra süzüp içebilirsiniz. Malzemelerin miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ancak çok ekşi olmaması açısından narı yarım çay bardağı kadar koymanız yeterli olacaktır. Bu tarifin içine şeker koymadan sıcak ya da dilerseniz soğutulmuş şekilde tüketebilirsiniz.
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Bugün 09:27 TSİ - Sağlık

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