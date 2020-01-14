Yenimahalle'de atıklar sanat eserine dönüşecek

Atık malzemelerin, çocukların ellerinde birer sanat eserine dönüştürülmesinin amaçlandığı yarışmada, atıklardan en çevreci çalışmayı yapan ilk üç ortaokul ve ilkokula para ödülü verilecek.

19 Nisan son gün

19 Nisan Pazar günü sona erecek olan yarışmaya katılmak isteyen okullar telefon ya da e-mail yoluyla belediyeye bilgi vererek, tasarımları Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim edecek.

En yaratıcı atık tasarımını ortaya koymak için öğrencilerin kıyasıya mücadele vereceği yarışmanın sonuçları ise 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak isten okul yetkilileri 0312 278 75 16 telefon numarasını arayabilirler.

“Sadece tüketen değil üreten bireyler olmalarını istiyoruz”

Sonuçlara göre birinci olan ilkokul ve ortaokula 2 bin TL, ikinci okullara bin 500 TL, üçüncü olan okullara ise biner lira olmak üzere toplamda 9 bin TL ödül verilecek.

Yarışma ile öğrencilere çevre bilincini aşılayarak, sadece tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamak istediklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geri dönüşüm yoluyla atıkların yeniden değerlendirilmesi, çocukların hayatlarında sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olmalarına yardımcı olacaktır. Hedefimiz çocuklar arasında çevre bilincini yaygınlaştırmak, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak, çocukların geri dönüşebilen atıkları tanımalarını sağlayarak geri dönüşüm bilincini arttırmak.” dedi.