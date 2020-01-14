Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:34 TSİ- Belediye G: Bugün 09:35 TSİ

Yenimahalle'de atıklar sanat eserine dönüşecek

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul ve ortaokulları “Atıkları Sıfırla” adlı tasarım yarışmasında buluşturuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Atık malzemelerin, çocukların ellerinde birer sanat eserine dönüştürülmesinin amaçlandığı yarışmada, atıklardan en çevreci çalışmayı yapan ilk üç ortaokul ve ilkokula para ödülü verilecek.

19 Nisan son gün

19 Nisan Pazar günü sona erecek olan yarışmaya katılmak isteyen okullar telefon ya da e-mail yoluyla belediyeye bilgi vererek, tasarımları Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim edecek.

En yaratıcı atık tasarımını ortaya koymak için öğrencilerin kıyasıya mücadele vereceği yarışmanın sonuçları ise 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak isten okul yetkilileri 0312 278 75 16 telefon numarasını arayabilirler.

“Sadece tüketen değil üreten bireyler olmalarını istiyoruz”

Sonuçlara göre birinci olan ilkokul ve ortaokula 2 bin TL, ikinci okullara bin 500 TL, üçüncü olan okullara ise biner lira olmak üzere toplamda 9 bin TL ödül verilecek.

Yarışma ile öğrencilere çevre bilincini aşılayarak, sadece tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamak istediklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geri dönüşüm yoluyla atıkların yeniden değerlendirilmesi, çocukların hayatlarında sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olmalarına yardımcı olacaktır. Hedefimiz çocuklar arasında çevre bilincini yaygınlaştırmak, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak, çocukların geri dönüşebilen atıkları tanımalarını sağlayarak geri dönüşüm bilincini arttırmak.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor mask
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM mask
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM
Terk etmek için bahane çok mask
Terk etmek için bahane çok
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor mask
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu mask
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu
Sincan’da dilencilere geçit yok mask
Sincan’da dilencilere geçit yok
Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü mask
Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane mask
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane

Bugün 09:34 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor mask
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM mask
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM
Başkan Çetin güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor mask
Başkan Çetin güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor mask
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu mask
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu
Sincan’da dilencilere geçit yok mask
Sincan’da dilencilere geçit yok
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim mask
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı mask
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı
Mamak’ta kadın kadına konser mask
Mamak’ta kadın kadına konser
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi mask
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi

GALERİ

"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL