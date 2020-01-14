Terk etmek için bahane çok

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine 2019 yılında 478 hayvan sahipleri tarafından bırakıldı. Terk edilen hayvanların birçoğu para ile satın alınan köpekler.

Ağırlıklı olarak yavru köpeklerin barınağa terk edildiğini söyleyen yetkililer, hayvan sahiplenmenin sadece sevgi değil sorumluluk ve emek gerektirdiğini dile getirerek, “Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi, hayvanlar için olmazsa olmazdır ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar.” dedi.

Barınak yetkilileri, pet shoplardan para ile satın alınan ve daha sonra barınağa bırakılan hayvanların terk edilme nedenlerini; şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler, havlama ve tuvalet problemi, aile bireyleri ile uyuşmazlık olarak sıraladı. Bunun yanı sıra yaşlanan köpeklerini “Bizim yanımızda ölmesin” diye bırakanların sayısının hiç de az olmadığını söyleyen yetkililer, özellikle sevgililerin birbirine hediye olarak aldıkları köpeklerin sevgililerin ayrıldığında barınağa terk edildiğini, çoğu anne babanın da çocuklarından habersiz bir şekilde köpekleri barınağa terk ettiklerini belirtti.