Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:55 TSİ- Belediye G: Bugün 11:56 TSİ

Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, ‘Kadın Yönetmenler Festivali’ düzenliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, ‘Kadın Yönetmenler Festivali’ düzenliyor. 18 Ocak’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başlayacak festival, 22 Ocak’a kadar sürecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilmeleri amacıyla Kadın Yönetmenler Festivali düzenliyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali 18-22 Ocak  2020 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Farklı geçmişlerden, deneyimlerden ve kariyerlerden amatör ya da profesyonel kadın yönetmenlere sanatlarını ve kendi anlatım dillerini, meselelerini, çözümlerini sunmaları için bir forum alanı oluşturmayı hedefleyen festival kapsamında, söyleşiler, atölyeler, seyircilerle yönetmenleri bir araya getirecek etkinlikler de yer alacak.

AÇILIŞ: KADIN YÖNETMENLER BELGESELİ

18 Ocak 17.00’de Yönetmen Gülten Taranç’ın Kadın Yönetmenler Belgeseli gösterimiyle başlayacak festivalde, Meral Okay Özel Ödülünü Yönetmen Biket İlhan alacak. Senaryo Yazım Özendirme Ödül töreniyle devam edecek gecede, Sanatçı Ahu Sağlam konser verecek.

Kadın yönetmenlerin film gösterimiyle sürecek festivalin ayrıntılı programına belediyenin www.cankaya.bel.tr internet sayfasından erişilebilir.  
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM mask
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM
Terk etmek için bahane çok mask
Terk etmek için bahane çok
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor mask
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu mask
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu
Sincan’da dilencilere geçit yok mask
Sincan’da dilencilere geçit yok
Yenimahalle'de atıklar sanat eserine dönüşecek mask
Yenimahalle'de atıklar sanat eserine dönüşecek
Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü mask
Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz” mask
Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane mask
Torun Fethi Can'dan dedesinin köyüne kütüphane

Bugün 11:55 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor mask
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM mask
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM
Başkan Çetin güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor mask
Başkan Çetin güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor mask
Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu mask
Mamak'ta 248 konut hak sahiplerini buldu
Sincan’da dilencilere geçit yok mask
Sincan’da dilencilere geçit yok
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim mask
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı mask
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı
Mamak’ta kadın kadına konser mask
Mamak’ta kadın kadına konser
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi mask
Başkan Altınok talimat verdi, yaralı kedi anında tedavi edildi

GALERİ

"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL