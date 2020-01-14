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Erkeklerde kısırlık oranı artıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, ülkemizde kısırlık sorununun her geçen gün biraz daha arttığını söyleyerek, “Özellikle erkeklerde kısırlık sorunu ürkütücü boyutlara ulaştı.” dedi.

Elif Duman
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‘’En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi uygulanmaksızın haftada 2-3 kere girilen cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesi infertilite yani kısırlık olarak adlandırılmaktadır." diyen Dr. Ertan Cevizci, ”Toplumda her 100 çiftten 15’inde bu duruma rastlanılıyor. Erkeklerde kısırlık sebeplerinin başında sperm sayılarında düşüklük, hareket seviyesinde azalma ya da morfoloji yani şekil bozuklukları nedenleri yatmaktadır.” şeklinde konuştu.

Erkek kısırlığı oranının kadınlarda görülen kısırlık oranına yaklaştığını belirten Dr. Ertan Cevizci, ekolojik değişim, çevre kirliliği ve kötü beslenmenin kısırlığa sebep olduğunu ifade ederek, özellikle GDO'lu meyve ve sebzeler ile gıdalara eklenen katkı maddelerinden uzak durulması gerektiğini önemle vurguladı. 
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Bugün 12:04 TSİ - Sağlık

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