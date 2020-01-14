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Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı

Beypazarı Belediyesi ve Beypazarı İlçe Kaymakamlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri’ etkinliği Suluhan’da açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı

Beypazarı Belediyesi ve Beypazarı İlçe Kaymakamlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri’ etkinliği Suluhan’da açıldı.

Açılışa, Beypazarı İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürü Prof.Dr.Timur Gültekin, diğer kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

14-19 Ocak tarihleri arasında Suluhan’da birçok yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri etkinliği 6 gün boyunda saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte dünyaca ünlü yerli ve yabancı bir çok yazarın eserlerinin yanı sıra çocuk hikayeleri, masal kitapları ve eğitim setleri de gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Söyleşiler, dinletiler ve çeşitli etkinliklerin renk katacağı organizasyonda ayrıca gelen misafirler Beypazarı’nın tarihi ve kültür miraslarını yakından tanıma fırsatı bulacak.
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Bugün 14:26 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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