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Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Devre arası kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara’ya dönen ve bir gün izin yapan başkent ekibi bugün topbaşı yaptı.

Mor-sarılılar, TFF 1. Lig’in 18. haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’la oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Başkent ekibi antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Daha sonra koordinasyon çalışması yapan mor-sarılılar yarı sahada oynanan çift kale maçla haftanın ilk antrenmanını tamamladı.
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Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı mask
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