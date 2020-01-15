Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

Devre arası kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara’ya dönen ve bir gün izin yapan başkent ekibi bugün topbaşı yaptı.

Mor-sarılılar, TFF 1. Lig’in 18. haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’la oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Başkent ekibi antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Daha sonra koordinasyon çalışması yapan mor-sarılılar yarı sahada oynanan çift kale maçla haftanın ilk antrenmanını tamamladı.