Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

Devre arası kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara’ya dönen ve bir gün izin yapan başkent ekibi bugün topbaşı yaptı.
Mor-sarılılar, TFF 1. Lig’in 18. haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’la oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Başkent ekibi antrenmana ısınma koşusuyla başladı.
Daha sonra koordinasyon çalışması yapan mor-sarılılar yarı sahada oynanan çift kale maçla haftanın ilk antrenmanını tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz