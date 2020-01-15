Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:07 TSİ- Belediye G: Bugün 09:15 TSİ

Altındağlı gençlere karne hediyesi

Altındağ Belediyesi’nden Altındağlı gençlere karne hediyesi… Altındağ Belediyesi spor tesisleri, takdir ve teşekkür alan öğrencilere, yarıyıl tatilinde ücretsiz olacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ’da başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’da takdir ve teşekkür alan öğrenciler, yarıyıl tatilinde, Altındağ Belediyesi spor tesislerine ücretsiz girebilecek.

SPOR TESİSLERİ ÜCRETSİZ

Yarıyıl karne hediyesi; 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan ve yalnızca takdir ve teşekkür alan öğrencileri kapsayacak. Öğrencilerin 15-20 Ocak tarihleri arasında spor tesislerine giderek ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Ön kayıt yaptıran ve bu hediyeden faydalanma hakkına sahip olan öğrenciler, yarıyıl tatili boyunca hafta için her gün, saat 10:00-12:00 arasında, Ali Ersoy Yüzme Havuzu, Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu, Karapürçek Su Parkı ve Ali Ersoy Buz Pisti’nden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

“ÇOK ÇALIŞANLAR HEDİYEYİ HAK ETTİ”

 “Altındağlı çocuklarımız okulların açıldığı ilk günden itibaren çalıştı, emek verdi, sınavlara hazırlandı. İyi notlar alıp, takdir ve teşekkürü kapanlar, böyle güzel bir hediyeyi hak etti.” diyen Başkan Asım Balcı, “5, 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan, takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize tatilde spor ücretsiz… Herkesi bu güzel hediyeden faydalanmaya çağırıyorum. Doya doya eğlenin, gönlünüzce spor yapın.” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ DÖNEME SIKI HAZIRLANIN”

Altındağlı çocuklara tatilde bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını da öğütleyen Başkan Balcı, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için de başarılar diledi. Altındağ Belediyesi kütüphanelerinin ders çalışmak için oldukça uygun ortamlar olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Bu karnede eksikleri olan, takdir ya da teşekkür alamayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Kütüphanelerimizde, Gençlik Merkezlerimizde ders çalışmak için her tür kaynak ve uygun ortam var. Pes etmesinler, eksiklerini tamamlasınlar, ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar. Yaz tatilinde Altındağlı gençler için başka sürprizlerimiz olabilir.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Belediyesi E-KPSS kurs kayıtları başladı mask
Etimesgut Belediyesi E-KPSS kurs kayıtları başladı
Sincan Belediyesinden “Akıllı Projeler” mask
Sincan Belediyesinden “Akıllı Projeler”
Personele ilk yardım ve hijyen eğitimi mask
Personele ilk yardım ve hijyen eğitimi
Mavi gözlü dev Yenimahalle'de yad edildi mask
Mavi gözlü dev Yenimahalle'de yad edildi
Başkan Altınok: "Sağlık konusunda toplumumuzu bilgilendirmek temel görevimiz" mask
Başkan Altınok: "Sağlık konusunda toplumumuzu bilgilendirmek temel görevimiz"
Çocuklar bu evde teknoloji üretiyor mask
Çocuklar bu evde teknoloji üretiyor
Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı mask
Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor mask
Çankaya'da Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM mask
Kahramankazan'da gençlerin buluşma noktası: KAGEM
Terk etmek için bahane çok mask
Terk etmek için bahane çok

Bugün 09:07 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Etimesgut Belediyesi E-KPSS kurs kayıtları başladı mask
Etimesgut Belediyesi E-KPSS kurs kayıtları başladı
Sincan Belediyesinden “Akıllı Projeler” mask
Sincan Belediyesinden “Akıllı Projeler”
Personele ilk yardım ve hijyen eğitimi mask
Personele ilk yardım ve hijyen eğitimi
Mavi gözlü dev Yenimahalle'de yad edildi mask
Mavi gözlü dev Yenimahalle'de yad edildi
Başkan Altınok: "Sağlık konusunda toplumumuzu bilgilendirmek temel görevimiz" mask
Başkan Altınok: "Sağlık konusunda toplumumuzu bilgilendirmek temel görevimiz"
Çocuklar bu evde teknoloji üretiyor mask
Çocuklar bu evde teknoloji üretiyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği mask
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL