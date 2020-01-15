Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:35 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:46 TSİ

Gripten korunmak için 8 kritik kural!

Halk arasında ‘domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar, son günlerde 7’den 70’e pek çok kişiyi etkisine alırken, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlar bulaşma riskini çok daha artırıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Halk arasında ‘ domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar, son günlerde 7’den 70’e pek çok kişiyi etkisine alırken, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlar bulaşma riskini çok daha artırıyor. 

Acıbadem Altunizade Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, her yıl kış aylarında artış gösteren ve son dönemde sıkça karşılaşılan gribal enfeksiyonların insandan insana öksürük ve hapşırıklarla havaya saçılan virüsler nedeniyle kolayca bulaştığını belirterek “H1N1’in de yer aldığı gribal enfeksiyonlar; yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, kuru öksürük, yaygın kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkarken, zatürreye varan ciddi hastalıklara yol açabiliyor” diyor.

Hastalığın virüs bulaştıktan sonra 18-72 saat arasında ortaya çıktığını belirten Dr. Keramettin Şar, alınacak bazı basit ama etkili önlemlerle gripten korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, alınacak 8 kritik önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmayın

Özellikle okullar, kreşler, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlar virüslerin kolayca bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle şart değilse kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçının. Bulunduğunuz ortamda pencereleri ara sıra açarak içeri temiz hava girmesini sağlayın.

Birbirinizi görünce hemen öpmeyin

Virüsler havaya yayılan tükürük damlacıkları nedeniyle çok çabuk bulaştığından birbirinizi görünce hemen öpmeyin, uzaktan başınızla selam vermekle yetinin. Çok yakın mesafeden konuşmamaya özen gösterin. Hasta kişilerle de yakın temastan kaçının.

Sağlıklı beslenin

Salgına karşı vücut direncinizin kuvvetli olması şart. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenin. Kahvaltı başta olmak üzere ana öğünlerinizi geçiştirmeyin. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri ve mevsim meyvelerini mutlaka düzenli tüketin. Dengeli ve kaliteli beslenin, bol su için.

Düzenli uykuya dikkat edin

Gripten korunmak için sağlıklı beslenme ve hijyen kadar sağlıklı bir uyku da şart. Uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıp vücut direncini azaltarak birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi, gribe de davetiye çıkarıyor. Bu nedenle en az 6 saat uyumaya özen gösterin.

Grip aşısı olun

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar “Hamileler, 70 yaş üzeri yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kalabalık ortamlarda çalışanlar (kışla, okul, hastane vb) her yıl grip aşısı olmalıdır. 50 yaş üzeri herkesin de zatürre aşısı olması gerekir. Zatürre aşısının iki çeşidi bulunuyor; eskiden 5 yılda bir yapılması gerekiyordu ancak son dönemde geliştirilen zatürre aşısını hayatınızda bir sefere mahsus yaptırmanız yeterli oluyor.” diyor.

Hareketsizlikten kaçının

Hareketsizlik kişinin bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara zemin hazırlıyor. Hava soğuk da olsa haftanın 3 günü yarım saat tempolu yürümek bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan korunmaya fayda sağladığından mümkün olduğunca yürüyüş yapmaya dikkat edin.

Hapşırırken mendil kullanın

Grip virüsleri ellerimizde, burun salgısında ve öksürüp hapşırırken etrafa yaydığımız partiküllerde yaşıyor. Bu virüsler etrafımızdaki eşyalarda, toplu taşıma araçlarındaki tutacaklarda, kapı kollarında hatta bir süre havada canlı kalıyor. Sağlıklı kişilere de solunum yolu veya göz mukozalarından giriyor. Bu nedenle ellerinizi sık sık sıcak su ve sabunla iyice yıkayın, öksürüp hapşırırken elinizin içini değil, tek kullanımlık kağıt mendil kullanın ve her kullanımdan sonra çöpe atın. Evde ortak havlu kullanmayın.

Stresinizi yönetmeyi öğrenin

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar “Yapılan bilimsel çalışmalar; stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak gribe yakalanmayı kolaylaştırdığını ve birçok hastalığa zemin hazırladığını ortaya koyuyor. Stresten uzak kalmak mümkün olmasa da, stresinizi yönetmeyi öğrenerek bağışıklık sisteminizin güçlenmesini ve gripten korunmayı sağlayabilirsiniz” diyor.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
​Bağımlılık tedavisi kişiye özel elbise gibi olmalı mask
​Bağımlılık tedavisi kişiye özel elbise gibi olmalı
​Dengesiz havalara karşı portakal suyu mask
​Dengesiz havalara karşı portakal suyu
Erkeklerde kısırlık oranı artıyor mask
Erkeklerde kısırlık oranı artıyor
Bu yöntemle sinüzitten kurtulabilirsiniz mask
Bu yöntemle sinüzitten kurtulabilirsiniz
Deprem en çok stres bozukluğu ve depresyona yol açıyor mask
Deprem en çok stres bozukluğu ve depresyona yol açıyor
Bitter çikolata ve nar ile kışı kilo almadan mutlu geçirin mask
Bitter çikolata ve nar ile kışı kilo almadan mutlu geçirin
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Sağlıklı bir yaşamın başlangıcı: Histerektomi mask
Sağlıklı bir yaşamın başlangıcı: Histerektomi
Bu bağımlılıkta kişi “eşya” aşeriyor! mask
Bu bağımlılıkta kişi “eşya” aşeriyor!

Bugün 09:35 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
​Bağımlılık tedavisi kişiye özel elbise gibi olmalı mask
​Bağımlılık tedavisi kişiye özel elbise gibi olmalı
Bitter çikolata ve nar ile kışı kilo almadan mutlu geçirin mask
Bitter çikolata ve nar ile kışı kilo almadan mutlu geçirin
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Parkinson hastalığına karşı 3 etkili önlem mask
Parkinson hastalığına karşı 3 etkili önlem
Kışın hangi antioksidan besinleri almalıyız? mask
Kışın hangi antioksidan besinleri almalıyız?
Tüberküloza dikkat! mask
Tüberküloza dikkat!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği mask
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL