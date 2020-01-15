"Özel Gereksinimli Kişiler Pizza Yapacak

Ankara Üniversitesi öğrencileri ile Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’nden gelecek özel gereksinimli kişiler birlikte pizza ve çikolata yapacaklar.
"ÖZEL ANLAMLI PİZZA"
Etkinliğe yaklaşık 130 özel gereksinimli kişi katılacak ve daha önce hiç pizza tatma fırsatı bulamayan 20 özel kişi, Beypazarı MYO Aşçılık Programı öğrencilerinin eşliğinde pizza pişirecek.
Özel gereksinimli kişilerde beceri geliştirmeye yönelik sosyal sorumluluk bilinciyle 15 Ocak ÇArşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.
Saat: 10.45
Yer: ANKEV, Ankara Üniversitesi Evi
Adres: Nenehatun Cd. No:122, Gaziosmanpaşa / Çankaya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz