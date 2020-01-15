GGYD Avusturya’da da temsilcilik açtı

Üyelerinin uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak için yoğun bir çalışma yürüten Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nde yurtdışı temsilcilik sayısı artıyor.

Derneğin Kıbrıs’tan sonra ikinci temsilciliği Avusturya’da açıldı. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu bu ülkeyle iş yapmak isteyen üyelerin yatırım projeleri, hukuk ve vergi başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları tüm konularda GGYD Avusturya Temsilcisi Av. Sevhan Höbek’ten danışmanlık hizmeti alacaklarını söyledi.

Yurt içinde büyükelçiler düzeyinde sürdürdükleri görüşmelerin, yurt dışında ticari gezilerle devam edeceğini bildiren Başkan Allıoğlu, Kıbrıs ticari gezisinden sonra bu kez de Avusturya’ya bir ziyaret planladıklarını kaydetti.

Başkentli genç girişimcilerin global pazarda iş yapabilmesi noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de vurgulayan Nezih Allıoğlu, “Her yeni yatırım, her yeni ortaklık sadece üyelerimizin değil ülkemizin ekonomisi için çok önemli.” dedi.

Avusturya Bir Numaralı Lokasyon

GGYD Avusturya Temsilciliği’ne atanan Av. Sevhan Höbek de, Ankaralı genç girişimcilere Avusturya’yla iş yapma konusunda her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi. Halen Avusturya Dr. Friedrich Schwank Türk Masası Brimi Yetkilisi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Sevhan Höbek, “Uluslararası alanda faaliyet gösterdiğimiz için sadece Avusturya ile ilgili değil Avrupa Birliği, Afrika, Avustralya, Rusya ve İsrail’deki yatırım ve projelerinde de danışmanlık hizmeti veriyoruz.” diye konuştu.

Avusturya’nın Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile iş ilişkileri kurmak için bir numaralı lokasyon olarak görüldüğünü de anımsatan Av.Sevhan Höbek, şöyle devam etti:

Finansal Destek, Vergide Kolaylık

“Avusturya, yabancı yatırımcılar için çok geniş çapta iş ve yatırım seçenekleri sunan bir ülke. Küçük ve orta ölçekli firmalar ve yatırımcılara araştırma, geliştirme, start-up ve yeni teknolojiler konularında finansal destekler sağlamakta, vergilendirmede kolaylıklar getirmektedir. Fitch, Moody’s, Standart and Poor’s gibi üç büyük kredi derecelendirme kurumunun analizlerinde Avusturya, son yıllarda en sağlam ekonomisi olan ve yabancı yatırımcılar için en çok tercih edilen ülkeler sıralamasinda üst sıralarda yer almıştır. GGYD Avusturya Temsilciliği olarak burada iş yapmak isteyen üyelerimize kapılarımız sonuna kadar açık.” diye konuştu.