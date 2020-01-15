Mavi gözlü dev Yenimahalle'de yad edildi

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, 118’inci doğum gününde Yenimahalle Belediyesi tarafından adına yakışır etkinliklerle anıldı. “Çocukların Barışı” resim sergisi ve “Yarına Davet” adlı melodram sahne gösterisinin yer aldığı anma gecesi, Başkentli konuklardan yoğun ilgi gördü.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.

“Çocukların Barışı” resim sergisi açıldı

Usta şairi anma gecesi, kendi adını taşıyan sanat merkezinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın organize ettiği “Çocukların Barışı” adlı resim sergisinin açılışıyla başladı. Nâzım Hikmet'in “Kız Çocuğu” şiirinin bir çok dile çevrilip, farklı ülke çocukları tarafından resimlerle yorumlandığı ve Sanat yönetmenliğini Metin Deniz'in yaptığı sergi, 20 Ocak Pazartesi gününe kadar Başkentli çocuklarla ve sanatseverler ile buluşmaya devam edecek.

Nazım’ın dizeleri Yenimahalle’de müzikle buluştu

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise “Yarına Davet” adlı müzikli sahne gösterisi ile Yenimahalle’de Nazım’ın dizeleri müzikle buluştu. Gösteride usta oyuncu Yetkin Dikinciler’in okuduğu Nazım Hikmet şiirleri, ünlü müzisyen Senem Demircioğlu’nun şarkıları ve İklim Tamkan’ın piyanosu eşliğinde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Şiirleriyle ölümsüzleşen Nazım Hikmet’in yad edildiği programda sanatçılar, Ahmet Arif, Ömer Hayyam, Cemal Süreyya gibi tarihe damga vurmuş şairlerin dizelerini de yorumlayarak dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adamdır

Nazım Hikmet’in doğum gününü kendi adını taşıyan bir sanat merkezinde düzenlenen etkinlikle kutlamanın haklı gururunu yaşadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adamdır. Memleketini, insanını dert edinmiş, suya sabuna dokunmayı tercih etmiş, tüm çektiği acılara rağmen kral çıplak demeyi de kendine düstur edinmiş bir insandır.

En güzel aşk ve hasret dizelerinin sahibi Nazım hikmet, aynı zamanda mahpusluğu, zindanları, sürgünleri de göze alabilmeyi başarmış, ikiyüzlü olmayı reddetmiş bir insandır. Sömürülen halkı, fakirliği, sürü psikolojisini en güzel ondan dinliyoruz. Yani Nazım hala, Gülhane Parkı’nda bir ceviz ağacıdır bakmasını bilene.

Ömrü memleket hapishanelerinde, mahkemelerde geçmiş, sürgün edilmiş, memleketinden kovulmuş, yetmemiş vatan hainliğiyle suçlanmış, vatandaşlıktan atılmıştır. Hep o özlemini ve hasretini çektiği bir köyde çınar ağacının dibine gömülmeyi hayal ederek ölmüş, yaban topraklara gömülmüştür. Ama memleket sevgisini, özlemini bu kadar güzel anlatabilen bir insan vatan haini olabilir mi? Onu suçlayanlar onun kadar güzel memleket şiiri yazabiliyorlar mı?” dedi.

Bu memleket bizim

Yaşar “Nazım Hikmet’in de dediği gibi ‘Bu memleket bizim’ Tüm renkleriyle tüm farklılıklarıyla, eksiklikleri fazlalıklarıyla, güzellikleri ve çirkinlikleri ile bizim. Bu topraklarda bir arada yaşayabilmemizin, bu ahengin devam etmesinin yolu da bir olmak, bir arada olmak. Birilerini suçlayarak, yaftalayarak değil, anlamaya çalışarak ortak yaşam kültürünü geliştirmemiz gerekir. Geçmişte yapılan bu suçlamalar, sürgünler, vatandaşlıktan çıkarmalar bize bir şey kazandırmadı sadece dünya çapında adımızı lekeledi. Yani Nazım ve Nazım gibilere bir şey olmadı, onlar değerlerinden kaybetmedi biz kaybettik.” diye konuştu.

Gecenin sonunda ayakta alkışlanan sanatçılara Başkan Yaşar da tüm Yenimahalleliler adına çiçekle teşekkür etti.