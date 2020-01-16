Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı

Pazar günü deplasmanda sezonun ikinci yarısının ilk maçında Boluspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmasına geçildi.
Antrenmanın ikinci bölümünde kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip tam sahada taktik ağırlıklı çalışmanın ardından oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
1 saat 20 dakika süren antrenmana soğuk algınlığı bulunan Beykan Şimşek katılmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz