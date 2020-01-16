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Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı

TFF 1. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi.