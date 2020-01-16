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Kızıl şahine yaşam dokunuşu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir kızıl şahini tedavi ederek, yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan kızıl şahin, yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Can dostlarımıza yönelik yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, son olarak yaralı halde bulunan bir kızıl şahini yaşama döndürdü.

Yaralı halde bulundu

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kızıl şahini Ahi Mahallesi civarında yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, kızıl şahini Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin kızıl şahin, burada veterinerler tarafından tedavi edildi. Yapılan tedavisinin ardından bir süre daha merkezde misafir edilen kızıl şahinin, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı.  Sağlığına kavuşan kızıl şahin, daha sonra yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.

Özgürce uçabilecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşamı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz kızıl şahine gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar göklerde özgürce uçacak olması bizleri çok mutlu etti.” dedi.

Uluslararası standartlarda merkez

Kahramankazan Belediyesi’nin uluslararası standartlarda hizmet kalitesine sahip olan bir Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip olduğunu ifade eden Oğuz, “Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezimizde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezimizde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşıları yapılıyor. Merkezimiz ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor.” diye konuştu.
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Bugün 09:39 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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