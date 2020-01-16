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​Endoskopi ve kolonoskopi korkutmasın

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan bir hastanın hayatını kaybetmesi ile başlayan tartışmanın yankıları sürüyor.

Elif Duman
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Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan bir hastanın hayatını kaybetmesi ile başlayan tartışmanın yankıları sürüyor.

Bu konuda medya ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Bu tartışmalar endoskopi ve kolonoskopi yaptırması gereken hastaların tedirgin olmasına neden oluyor.

Oysa bu iki tanı yöntemi son derece güvenli tanı işlemleri; yaşanan sorun işlemle ilgili değil, işlem uygulanırken kullanılan bir ilacın yalnızca bir ticari formunun yarattığı bir klinik tabloyla ilgili.

Bu ilacın başka preparatları, anestezistler tarafından yalnızca endoskopik işlemlerde değil hem ameliyatlarda hem de ameliyat dışındaki girişimsel işlemlerde güvenle kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı Ağustos ayından bu yana konuyu takip ederek gerekli önlemleri alıyor.” dedi.

Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, gastroskopi, kolonoskopi ve benzeri endoskopik işlemlerde kullanılan bir sedatif (sakinleştirici) ilaç nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonlarla ilgili tartışmalara dikkat çekerek, “Geçen yıl ağustos ayından başlayarak farklı zamanlarda Sağlık Bakanlığı söz konusu ilacın bazı formlarını toplattırdı.

Sorun bu ilacın yalnızca bir preparatının bazı hastalarda birtakım komplikasyonlara yol açmasından kaynaklandı. Aynı etken madde yalnız endoskopik işlemlerde değil, ameliyatlarda ve başka girişimsel işlemlerde güvenle kullanılıyor.

Dolayısıyla sorun endoskopik işlemlerden değil, bu işlemler sırasında kullanılan ilacın yarattığı klinik tablodan kaynaklanıyor. Bu doğrultuda hastalar endoskopi ve kolonoskopiden korkmamalı.” dedi.
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Bugün 10:16 TSİ - Sağlık

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