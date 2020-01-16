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Ankara Kalesi’ne kuşbakışı seyahat

Altındağ Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne katıldı.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “ Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne katıldı. ATO Congresium’daki etkinliğin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”nde yerini aldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da etkinliğin ilk gününde Altındağ Belediyesi standında yerini aldı ve ziyaretçilerle yakından ilgilendi.  31 ülkeden 110 yabancı misafirin katıldığı etkinlikte stant açan Altındağ Belediyesi, akıllı belediyecilik uygulamalarını gözler önüne serdi. Ziyaretçilerin sanal gerçeklik gözlüğü ile Ankara Kalesi’nden kuşbakışı Ankara manzarası izlemesini sağlayan Altındağ Belediyesi, bu uygulama ile büyük ilgi çekti. Gözlüğe büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, kuşbakışı Ankara manzarası izlemekten büyük keyif aldı.

“AKILLI ŞEHİRLERİN YOLU TEKNOLOJİDEN GEÇER”

Altındağ Belediyesi’nin böylesine önemli bir etkinlikte yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Asım Balcı, “Bu kongrede, akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde, akıllı dijital teknolojileri kullanarak, şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması konusunda ne gibi çalışmalar yaptığı gözler önüne seriliyor. Biz de teknolojiyi yakından takip eden, yerinde ve doğru amaçlar için kullanan bir belediye olarak bu etkinlikte yerimizi aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemini sık sık ifade ettiği bu konuya, bizler de gereken önemi gösteriyoruz.” dedi.

“HERKES ZİYARET ETMELİ”

“Bu etkinliğin dünyada yerel yönetim konusundaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, belediyelerimizin bu gelişmelere uygun yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak ve tecrübe paylaşımını mümkün kılmak için önemli bir platform ve önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” diyen Başkan Balcı  “Belediyeler, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, girişimciler, firmalar ve dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getiren bu etkinliği herkesin ziyaret etmesini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 10:23 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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