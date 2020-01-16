Kreşlerde enerji tasarrufu zamanı

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde hemen her gün etkinlikle geçiyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında eğlenceli birçok aktivite ile çocuklarımızın gelişimi için birçok program düzenleniyor. Özel gün ve haftalarda yapılan farkındalık çalışmalarıyla Çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı hazırlanması, bilinçli nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Günümüzün en büyük problemi enerji tasarrufu

Gelişen, değişen ve büyüyen dünya düzeninde enerjinin ne kadar önemli bir olgu olduğunun gelecek nesillere anlatıldığı etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu ve enerji kaynaklarının tükenebilen bir kaynak olduğunun çocuklara etkinliklerle aktarıldığı eğitimlerde çocuklar kendi yaptıkları çalışmalarla unutulmayacak bir gün geçirdi.

Yaşar: “Her yönden donanımlı nesiller”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kreşlerde her yönüyle donanımlı nesiller yetiştirilmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için özel gün ve haftalarda birçok farklı etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımız için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.