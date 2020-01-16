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2020’nin ilk bebeğinin hediyesi Başkan Ertuğrul Çetin’den

Pursaklar Devlet Hastanesinde ilk kez sezaryen doğum gerçekleştirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pursaklar Devlet Hastanesi’nde ilk kez sezaryen doğum gerçekleştirildi. Aileye, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in selamını ileten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay, ilçe de ilk sezaryen doğumla dünyaya gelen minik bebeğin hediyesini ailesine verdi. Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan, Pursaklar Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay ve yönetim ekibi doğum yapan vatandaşa göz aydınlığında bulundu.

Pursaklar’da doğan ilk bebek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay, ‘‘Doğum servisinde ilk bebeğimiz dünyaya geldi. Ailesini tebrik ediyoruz. Onlarla birlikte bizler de heyecan ve mutluluk yaşadık. Belediye olarak, ailemizi ziyaret ederek Başkanımız Ertuğrul Çetin’in selamlarını kendilerine ilettik. Allah mutlu, sağlıklı ve uzun bir ömür versin.’’ dedi.

Sezaryen doğumla dünyaya gelen erkek bebeğin ve annenin durumlarının iyi olduğunu belirten Uzm. Dr. Doğan Akdoğan, ‘‘Bugün hastanemizde önemli ve mutlu bir güne şahitlik ediyoruz. Hastamızında, bebeğimizinde durumu oldukça iyi. Doğum bölümünde, ilk doğumumuz bugün gerçekleşti ve sağlıklı bir erkek bebeğimiz oldu. Anne de gayet sağlıklı. Biz de bu ilki yaşamaktan çok mutluyuz. Yenidoğan hemşehrimize, Pursaklar Devlet Hastanesi'nin tüm çalışanları olarak sağlık ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz.’’ dedi.

Bebeğin ailesi ise, en son teknolojiyle donatılmış hastanede, beş yıldızlı otel konforunda bir hizmet alarak bebeklerine kavuşmalarına vesile olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Minik bebeğin doğum sertifikası ve hediyelerini Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin adına Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay, hastane adına ise Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan takdim etti.
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Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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