2019’da kasko ve konut sigortası hasarlarında artış

11 bin 948 aktif müşterisiyle sektörün en büyük acenteleri arasında yer alan MonoPoli Sigorta, sigortanın farklı branşlarında yıl bazında meydana gelen hasarlara ilişkin verileri paylaştı. Kasko poliçelerindeki hasar oranı bir önceki yıla göre yüzde 2 arttı. Her yıl yenilenmesi gereken zorunlu karayolları trafik sigortalarındaki hasar oranları yüzde 5 azaldı. Konut sigortalarındaki hasarlarda ise yüzde 4 artış kaydedildi.

Bireysel ve kurumsal farklı sigorta ihtiyaçlarını tek bir poliçe ile karşılayan "MonoPoliÇe" adlı ürünüyle sektörde bir ilke imza atan ve 11 bin 948 aktif müşterisiyle sektörün en büyük acenteleri arasında yer alan MonoPoli Sigorta, 2019 yılı için farklı sigorta branşlarında meydana gelen hasarlara ilişkin verileri paylaştı.

Kasko kaza oranı artarken, zorunlu karayolları trafik sigortası hasarları düştü

MonoPoli Sigorta’nın verilerine göre, 2019’da kasko poliçelerindeki hasar oranında bir önceki yıla göre artış olurken, her yıl yenilenmesi gereken zorunlu karayolları trafik sigortası hasar oranları düşüş gösterdi. Kasko poliçelerindeki hasarlar yüzde 2 arttı. Zorunlu karayolları trafik sigortasında oto kaza hasar oranları ise 2018’de yüzde 5 azaldı.

Ferdi kaza, manevi tazminat, işveren sorumluluğu gibi unsurları içeren oto dışı kazalarda da artış gözlemlendi. Oto dışı kaza hasarları yüzde 2 artış gösterirken otoparkta vale benzeri unsurlardan kaynaklanan ve işveren sorumluluğu kapsamına giren diğer kazaların hasar oranı ise yüzde 0,02’den yüzde 0.03’e artış kaydederek toplam hasarlar içinde en az payı aldı. Bunu 2019’da yüzde 0,03 ile Dask hasarları takip etti.

İşyeri sigortası hasarları arttı

2019 yılında işyeri ve konut yangınlarından kaynaklanan hasarlarda da yükseliş kaydedildi. MonoPoli Sigorta verilerine göre; meydana gelen işyeri sigortalarındaki hasarlarda yüzde 1’lik bir artış görülürken konut sigortası hasarlarında ise yüzde 4 artış kaydedildi. Diğer yangın hasarlarının oranı ise yüzde 0,24’ten yüzde 0.49’a çıktı.

Sağlık harcamaları hemen hemen aynı

Veriler, 2019 yılı içinde gerçekleşen sağlık harcamalarının çok küçük bir oranda azaldığını ortaya koydu. Sağlık sigortasında ortaya çıkan hasarların payı bir önceki yıl yüzde 3,96 iken yüzde 3,77’ye düştü.

İşyerinde çalışan mühendislerin hatalarından kaynaklanan hasarlarda da ufak bir düşüş görüldü. Bu hasarlarda 0,89’luk yüzde, 0,52’ye geriledi. Nakliyatlarda gerçekleşen hasarlar ise 2019’da arttı. Nakliyat sigortası yaptıranların hasar payı ise 2018’de yüzde 0.45 iken 2019 itibarıyla yüzde 0.73’e yükseldi.

Monopoli Sigorta, 2020’de verileri dijitalleştirmeye odaklanacak

Farklı sigorta branşlarında meydana gelen hasarları yorumlayan MonoPoli Sigorta CEO’su Erol Esentürk; “2018 ve 2019 yılları arasında hasar kaza oranlarında çok büyük değişimler olmamakla birlikte, kasko sigortası hasarlarındaki artış dikkat çekici. Sağlıktaki hasarların da bir önceki yıla göre düştüğü bir yıldı. Konut sigortalarındaki hasar oranlarında da dikkat çeken bir yükseliş var. Bu tip veriler bizler için büyük önem taşıyor. Bu paralelde Monopoli Sigorta olarak dijitalleşmeye odaklandığımızı söyleyebilirim. 2020 ve sonrası için en önemli projelerimizden biri dijitalleşme olacak. Dolayısıyla 2020’de bilgi işleme, IT altyapısına, CRM’e, müşteri deneyimi maksimizasyonuna odaklanmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl, müşteriyi iyi tanımak, müşteri datasını iyi harmanlayabilmek, kişiye özel sonuçlar geliştirebilmek, müşteri hizmetlerinde kolay erişilebilirlik, ulaşılabilirlik sağlamak, aplikasyon ya da web üzerinden hızlı hizmet verebilmek gibi alanlarda yoğun çalışmalarımız olacak.” dedi.