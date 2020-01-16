​Üniversite adayları için köprüden önce son çıkış

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, yarıyıl tatilinin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Yarın itibarıyla birinci dönemin öğrenciler için sona ereceğini ve öğrencilerin karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacağını belirten Ece Tözeniş, “Bu tatilde herkes bol bol dinlenecek, kitap okuyacak ve eğlenecek. Sonuçta tüm öğrenciler iyi ya da kötü, zor ya da kolay bir eğitim döneminden geçtiler, az veya çok çalıştılar ve bu tatilli hak ettiler.” ifadelerini kullandı.

Bu tatil iyi değerlendirilmeli

Üniversite adaylarının bu tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini tavsiye eden Ece Tözeniş, “Onlar yarıyıl tatili için gelecek yılı bekleyecekler. Çünkü Cuma günü başlayan yarıyıl tatili onlar için köprüden önce son çıkış. Şimdiye kadar çalışmaya başlamamış olanlar için bile hala zaman var. Ama yarıyıl tatili sonrası zaman çok daha hızlı geçmeye başlayacak.” uyarısında bulundu.

Bu dönem nasıl değerlendirilmeli?

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Ece Tözeniş, şunları söyledi:

“Önümüzde 5 aylık bir zaman var. Bu, hedefimize ulaşmak için kalan uzun zamanımız bir de elimizde kısa zaman hedeflerimiz için bir yarıyıl tatili var. Fakat bu kısa zaman iyi değerlendirildiğinde bizi olduğumuz yerden daha üst başarı sıralarına taşıyacak ve eksikliklerimizi daha hızlı bir şekilde kapatabilmemizi sağlayacak bir zaman.

Zamanınızın daha fazla olduğu bu dönemde;

- Bir gününüzü saatlere ayırarak kendiniz için en verimli olacak şekilde bir yarıyıl tatili programı hazırlayın.

- TYT ve AYT konularından eksiklerinizin olduğu yerleri çıkarın.

- Bilgi eksiklerinizin fazla olduğu konular üzerinden çalışma yaparak bu açığınızı kapatın.

- Bilgi eksiklerinizin olmadığı konuları soru çözümleri yaparak pekiştirin.

- Konuları daha hızlı bir şekilde bitirmek için yalnızca soru çözümleri üzerinden gitmeyin. Mutlaka önce konuyu öğrenip sonrasında pekiştirmek için konuyla ilgili soru çözümleri yapın.

- Diğer öğrencilerin aksine tatil zamanınızın büyük bir kısmını TYT ve AYT hazırlıklarına ayırın.

- Gün içinde programınıza sinema, tiyatro, arkadaşlarla buluşma gibi size keyif verecek etkinlikleri de eklemeyi unutmayın.

İkinci döneme hızlı bir giriş yapın

Planlı ve programlı çalışarak bu zamanı verimli bir şekilde yönetilmesi halinde ikinci döneme daha hızlı bir giriş yapılacağını belirten Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Bu da sizi hedeflerinize biraz daha yaklaştırırken diğer bir taraftan da rahatlamanızı sağlayacak. Haziran ayına kadar olan süreçte başarı sıranızı yukarılara taşıyabilmek için daha az eksikle çalışmalarınıza devam etmiş olacaksınız. Hepimiz biliyoruz ki hedeflerimize ulaşmak için emek vermek gerekiyor. Sınav sonrasında emeklerinizin karşılılığını almış olacaksınız.” diye konuştu.