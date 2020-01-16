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Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi

Ankara Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanlığı tarafından, Ankara genelinde bulunan İlçe Ocak Başkanlıkları vesilesi ile “Belgeni Getir, Hediyeni Götür” projesi başlatıldı.

Tuğçe Cantürk
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“BELGENİ GETİR, HEDİYENİ GÖTÜR”

Ankara Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanlığı tarafından, Ankara genelinde bulunan İlçe Ocak Başkanlıkları vesilesi ile “Belgeni Getir, Hediyeni Götür” projesi başlatarak, 2019 – 2020 ilk döneminde okullarında başarılı olarak takdir veya teşekkür belgesi alan ve Ülkü Ocaklarına başvuru yapacak olan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli hediyeler hazırladı.

Başvurular neticesinde, Kitap, Sinema, Kültürel Gezi vb. hediyelerin hazırlandığı proje kapsamında, 2019 – 2020 eğitim – öğretim yılının ilk yarısında başarılı olan öğrencilere karne hediyesi verilmesi planlanarak, öğrencilerin not ortalamalarının daha da yukarılara çıkarılması hedefleniyor.

“GENÇLERİMİZİ TEŞVİK EDİYORUZ”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı, “Öğrenci kardeşlerimiz ilk dönem boyunca derslerine çalışarak üstün gayret göstermiş akabinde de okulları tarafından takdir ve teşekkür belgeleri almaya hak kazanmışlardır. Bizler de Ankara Ülkü Ocakları ve uhdemize bağlı İlçe Ülkü Ocakları ile koordineli olarak, başarılarının devamını dilemek maksadı ile kendilerine çeşitli hediyeler hazırladık. Umuyoruz ki hem eğitime teşvik etmek, hem de çocuklarımızı ödüllendirmek adına başlatmış olduğumuz  “Belgeni Getir, Hediyeni Götür” projemizi ileriki zamanlarda da devam ettirebiliriz.” dedi.

Bugün 14:03 TSİ - Eğitim

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