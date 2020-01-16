Nesibe Aydın Okullarından Yarıyıl Tatili Önerileri

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının eğitim uzmanları, karnelerini almanın heyecanını yaşayan öğrencilere tatil boyunca yapmak istedikleri etkinliklerle ilgili bir planlama yapmalarını, ikinci döneme hazırlıklı başlayabilmek ve dönem boyunca öğrendiklerini unutmamak için düzenli tekrarlara da yer veriyor olmalarının önemine dikkat çektiler.

Öğrencilere, günün verimli saatlerini tekrar çalışmalarına ayırmalarını ve kalan zamanlarında müze, sanat galerileri ve sergi alanlarını ziyaret ederek, sinema ve tiyatroya giderek vizyonlarını geliştirmelerini öneren uzmanlar; bu şekilde kültürel anlamda da kendilerini geliştirebileceklerinin altını çizdiler.

Bunun yanı sıra, tatillerde yaptıklarını kaydedecekleri bir tatil güncesi oluşturarak, yıllar içerisinde benzersiz bir anı arşivi oluşturmalarını da önerdiler. Tatillerin dijital ortamda sınırsız zaman geçirmek anlamına gelmediğine dikkat çeken uzmanlar, kitaplarını gittikleri her yerde yanlarında taşıyabileceklerini, böylece hiçbir zaman yalnız olmayacaklarını ifade ettiler.

Tatilin bitimine yakın, uyku düzenlerini okul saatlerine göre düzenliyor olmalarının okula yeniden uyum sürecinde kolaylık sağlayacağını belirten uzmanlar, doğru bir planlama ile geleceklerini inşa etme sürecinde, zamanlarını verimli değerlendirmelerinin önemli olduğunu ifade ettiler.