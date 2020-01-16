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Kötü karne yoktur, yanlış öğrenme stratejisi vardır

Öğrenciler 17 Ocak’ta sömestre tatiline çıkıyor. Uzmanlar, ailelere karne notuna karşı tepki vermek yerine hep birlikte öğrenme stratejilerini tartışılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Elif Duman
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Florya Uğur Koleji, ilköğretimden başlayarak öğretimin her düzeyinde derslerde konunun gerektirdiği öğrenme stratejilerinin doğru öğretimi ile karne notu arasındaki anlamlı ilişkiye dikkat çekiyor.

Florya Uğur Koleji Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uzgüçlü,  “Sömestre tatilinde ebeveynlere çocuklarının karne notunu eleştirmek yerine öğrenciler ile birlikte ailece öğrenme stratejilerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz.

Öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejileriyle karne notları ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır.

Tatil döneminde öğrencilerin dikkat çekme, konularda metnin önemli yerlerinin altını çizme, not alma, özet çıkarma, grup çalışması öğrenme stratejilerinin hangisini benimsediğinde daha yüksek not aldığı aile içerisinde konuşulmalıdır.” diye konuştu.

 “İyi bir öğretim, öğrencilere nasıl öğreneceklerini, nasıl anımsayacaklarını, nasıl düşüneceklerini, güdülenmelerini nasıl sağlayacaklarını öğretmeyi içerir” diyen Florya Uğur Koleji Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü şu önerilerde bulunuyor: 

Özellikle var olan bilgi ile yeni bilgiler arasında ilişkiler kurulmasını sağlanması ile geliştirilen güçlü öğrenme stratejisi başarının anlamlı bir şekilde yükselmesini sağlayacaktır. Her çocuğun yetenekleri, ilgi ve becerileri birbirinden farklıdır.

Çocuklar arasında kıyaslamalarda bulunmak çocukların “ben yetersizim”, “ben değersizim” gibi olumsuz düşüncelere kapılmalarına neden olabilir. Bu nedenle çocuklar kendi profili içindeki yetenekleri, bilgi ve beceri gelişimlerine göre değerlendirilmelidir.

Karneyi edinilen bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini ölçen bir araç olarak düşünülmeli, çocuklarınızla bu dönemde öğrendiği bilgiler ile ilgili konuşmalı, çabalarını takdir etmeli, daha fazla çabalamaları gerekiyorsa onları cesaretlendirmeli ve sevginizi hissettirmelisiniz.  Sonuç ne olursa olsun tatili motive edici bir fırsat haline dönüştürmelisiniz.”

KARNEYE KARŞI AŞIRI TEPKİ DE AŞIRI ÖDÜL DE YANLIŞTIR

Florya Uğur Koleji  Anadolu Lisesi Rehberlik Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer ise “Karneler ebeveynlere verilen notlar değil, çocukların aldıkları notlardır. Çocukların karneleri ebeveynlerin başarılarını ya da başarısızlıklarını göstermez. Bu nedenle karne değerlendirmeleri yapılırken bu ayrımı yapabilmek çok önemlidir.

Çocuklar karne sonuçlarına göre; çalışkan, vasat ya da tembel olarak nitelendirilmemelidirler.  Karne sonucu ne olursa olsun öğrenciler verdikleri emeklere göre değerlendirilmelidir. Karnede düşük notlar var ise kişiliğe yönelik değil, ders çalışma yöntemleri hakkında değerlendirmeler yapılmalı, aşırı cezalandırma ve ödüllendirmeden kaçınılmalıdır.

Aşırı tepki vermek ve olumsuz eleştirilerde bulunmak çocukların kendilerine olan benlik saygılarının düşmesine, aile ilişkilerinin zedelemesine ve çocuğun okula ve öğrenmeye karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olabilir.” dedi.
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