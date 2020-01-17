Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:05 TSİ- Spor G: Bugün 09:06 TSİ

Başkent ekibi taktiğe devam etti

Osmanlıspor, Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla devam ettirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi taktik ağırlıklı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-sarılı ekip dar alanda pas çalışmasına geçti.

Günün tek antrenmanı tam sahada taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı mask
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor kampı tamamladı mask
Osmanlıspor kampı tamamladı
Kuvvetle başladı taktikle tamamladı mask
Kuvvetle başladı taktikle tamamladı
Mor-sarılılar anaerobik çalıştı mask
Mor-sarılılar anaerobik çalıştı
Osmanlıspor’da keyifli antrenman mask
Osmanlıspor’da keyifli antrenman
Osmanlıspor’dan 4 gollü prova mask
Osmanlıspor’dan 4 gollü prova
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da mask
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da
Osmanlıspor tempo yükseltti mask
Osmanlıspor tempo yükseltti
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı mask
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı

Bugün 09:05 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkent ekibi taktiğe devam etti mask
Başkent ekibi taktiğe devam etti
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı mask
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor kampı tamamladı mask
Osmanlıspor kampı tamamladı
Kuvvetle başladı taktikle tamamladı mask
Kuvvetle başladı taktikle tamamladı
Neşet Ertaş Altındağ’da unutulmadı mask
Neşet Ertaş Altındağ’da unutulmadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi mask
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda mask
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek'' mask
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek''

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL