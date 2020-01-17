Başkent ekibi taktiğe devam etti

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi taktik ağırlıklı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-sarılı ekip dar alanda pas çalışmasına geçti.
Günün tek antrenmanı tam sahada taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz