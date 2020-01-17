Dersimiz sıfır atık

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kapsamda; Sezai Karakoç, Ulubey Ertuğrul Gazi, Gülpınar, Karapürçek Piri Reis gençlik merkezleri ile Kale’nin Altın Çocukları’na çevre bilinci konusunda eğitimler verdi.

Yaklaşık 400 çocuğun katıldığı eğitim seminerlerinde miniklere, çevreye bilinçsizce bırakılan atık pillerin, atık elektronik ürünlerin ve atık yağların doğaya verdiği zararlar anlatıldı.

Çevreyi kirleten bu atıkların geri dönüştürebileceği öğrenen çocuklar, daha bilinçli bir hale geldi.

TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK

Gelecek nesillere çevre bilinci kazandırmanın önemini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri dönüştürülerek çevrenin korunması için çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Asım Balcı ayrıca, “Altındağ’da bulunan okullar, gençlik merkezleri, kadın eğitim merkezleri ve kreşlerde temizlik seminerleri düzenliyoruz. Verdiğimiz seminerlerle çocuklarımızı geri dönüşüm hakkında bilinçlendiriyoruz. Temiz çevre ve temiz bir gelecek için çocuklarımıza doğayı koruma bilincini aşılamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.