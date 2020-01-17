Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:32 TSİ- Belediye G: Bugün 10:01 TSİ

Dersimiz sıfır atık

Altındağ Belediyesi, çocukların geri dönüşüm ve temizlik bilinci kazanması için eğitim seminerleri düzenliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kapsamda; Sezai Karakoç, Ulubey Ertuğrul Gazi, Gülpınar, Karapürçek Piri Reis gençlik merkezleri ile Kale’nin Altın Çocukları’na çevre bilinci konusunda eğitimler verdi.

Yaklaşık 400 çocuğun katıldığı eğitim seminerlerinde miniklere, çevreye bilinçsizce bırakılan atık pillerin, atık elektronik ürünlerin ve atık yağların doğaya verdiği zararlar anlatıldı.

Çevreyi kirleten bu atıkların geri dönüştürebileceği öğrenen çocuklar,  daha bilinçli bir hale geldi.

TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK

Gelecek nesillere çevre bilinci kazandırmanın önemini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri dönüştürülerek çevrenin korunması için çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Asım Balcı ayrıca, “Altındağ’da bulunan okullar, gençlik merkezleri, kadın eğitim merkezleri ve kreşlerde temizlik seminerleri düzenliyoruz. Verdiğimiz seminerlerle çocuklarımızı geri dönüşüm hakkında bilinçlendiriyoruz. Temiz çevre ve temiz bir gelecek için çocuklarımıza doğayı koruma bilincini aşılamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Demirel karne dağıttı mask
Başkan Demirel karne dağıttı
Çankayalı gençlerden çocuklara çevre bilinci mask
Çankayalı gençlerden çocuklara çevre bilinci
AKOSCEP'le sorunlara hızlı çözüm mask
AKOSCEP'le sorunlara hızlı çözüm
"Bir Çocuk da Sen Giydir" mask
"Bir Çocuk da Sen Giydir"
‘‘Çöpe bir basket de sen at’’ mask
‘‘Çöpe bir basket de sen at’’
Nazım Hikmet sanatın yeni adresi oldu mask
Nazım Hikmet sanatın yeni adresi oldu
Keçiören’de 18 branşta “Okullar Ligi ve Turnuvalar” başladı mask
Keçiören’de 18 branşta “Okullar Ligi ve Turnuvalar” başladı
Türkmen şehitleri Keçiören’de anıldı mask
Türkmen şehitleri Keçiören’de anıldı
Paris’ten Sincan Belediyesine ödül mask
Paris’ten Sincan Belediyesine ödül
“Akyurt Okuyor” yarışması tamamlandı mask
“Akyurt Okuyor” yarışması tamamlandı

Bugün 09:32 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Demirel karne dağıttı mask
Başkan Demirel karne dağıttı
Çankayalı gençlerden çocuklara çevre bilinci mask
Çankayalı gençlerden çocuklara çevre bilinci
AKOSCEP'le sorunlara hızlı çözüm mask
AKOSCEP'le sorunlara hızlı çözüm
‘‘Çöpe bir basket de sen at’’ mask
‘‘Çöpe bir basket de sen at’’
Keçiören’de 18 branşta “Okullar Ligi ve Turnuvalar” başladı mask
Keçiören’de 18 branşta “Okullar Ligi ve Turnuvalar” başladı
Türkmen şehitleri Keçiören’de anıldı mask
Türkmen şehitleri Keçiören’de anıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi mask
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda mask
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek'' mask
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek''

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL